Спящая красавица
Рыбинский театр кукол представит тульским зрителям гастрольную постановку «Спящая красавица».
Спектакль режиссёра А.Быкова и художницы Н.Федоровой создан по классической сказке Ш.Перро. Принцесса укалывается веретеном и засыпает на сотню лет. Пробудить её от сна и снять злые чары может только поцелуй прекрасного, доброго принца.
Стоимость: 250-500 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 62
29 ноября 2019, пятница
11:00
29 ноября 2019, пятница
13:30
30 ноября 2019, суббота
12:00
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
29 ноября, пятница 10:00
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽