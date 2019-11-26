Рыбинский театр кукол представит тульским зрителям гастрольную постановку «Спящая красавица».

Спектакль режиссёра А.Быкова и художницы Н.Федоровой создан по классической сказке Ш.Перро. Принцесса укалывается веретеном и засыпает на сотню лет. Пробудить её от сна и снять злые чары может только поцелуй прекрасного, доброго принца.

Стоимость: 250-500 р.