Репка: вершки и корешки
Театр кукол приглашает вас на музыкальный спектакль-шутку по русским народным сказкам «Репка» и «Вершки и корешки».
Согласитесь, это невероятная история. Ты говоришь: «Посадил дед репку…» — и тебе в ответ сразу, без раздумий: «Выросла репка большая — пребольшая». Да, дети знают эту классическую русскую сказку наизусть. Но театр кукол удивит вас и объединит «Репку» со сказкой про вершки и корешки.
Вот и сложилась самым чудесным образом большая история про репку, которая на самом деле лишь повод для важного, серьёзного, но совсем не скучного разговора о дружбе, о семье, об умении жить и трудиться вместе. Получился очень живой и яркий спектакль, радующий доброй шуткой, задорной музыкой, оригинальными декорациями, очаровательными актёрскими находками.
Действующие лица и исполнители:
- Дед — Антон Акимов
- Медведь, Петух — Андрей Абрамов
- Бабка — Любовь Пахомова
- Внучка — Кристина Уткина
- Жучка, Кошка, Мышка — Л. Пахомова, К. Уткина, М. Абрамов
Инсценировка — Сергей Буряков
Композитор — Алексей Симоновский
Художник — Надежда Ванина