Репка: вершки и корешки

Театр кукол приглашает вас на музыкальный спектакль-шутку по русским народным сказкам «Репка» и «Вершки и корешки».

Согласитесь, это невероятная история. Ты говоришь: «Посадил дед репку…» — и тебе в ответ сразу, без раздумий: «Выросла репка большая — пребольшая». Да, дети знают эту классическую русскую сказку наизусть. Но театр кукол удивит вас и объединит «Репку» со сказкой про вершки и корешки.

Вот и сложилась самым чудесным образом большая история про репку, которая на самом деле лишь повод для важного, серьёзного, но совсем не скучного разговора о дружбе, о семье, об умении жить и трудиться вместе. Получился очень живой и яркий спектакль, радующий доброй шуткой, задорной музыкой, оригинальными декорациями, очаровательными актёрскими находками.

Действующие лица и исполнители:

Дед — Антон Акимов

Медведь, Петух — Андрей Абрамов

Бабка — Любовь Пахомова

Внучка — Кристина Уткина

Жучка, Кошка, Мышка — Л. Пахомова, К. Уткина, М. Абрамов

Инсценировка — Сергей Буряков

Композитор — Алексей Симоновский

Художник — Надежда Ванина