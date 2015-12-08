Монк Феррис — автор более чем 60 пьес, фантастических романов и сценария сериала «Семейка Адамсов». «Мой прекрасный монстр», — эта жуткая комедия, впервые на новомосковской сцене.

Двум пожилым дамам скучно жить в старом викторианском доме. Вот и приглашают они на работу молодую секретаршу. Кандидатке на эту должность, Сюзетте Ларсон, сразу же бросаются в глаза странности жилища, в котором ей предстоит не столько работать, сколько жить. В старинном доме все окутано тайной и никогда не покидает ощущение, что в комнате есть кто-то чужой… А потом… Жуткая тайна, мистика, спиритический сеанс, злодей по наследству. И все это с потрясающим чувством юмора.

Режиссер-постановщик — Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова

Художник-постановщик — Ирина Блохина

Художник по костюмам — Наталья Агарёва

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты: