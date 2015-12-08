афиша
афиша
Регистрация
Мой прекрасный монстр

Мой прекрасный монстр

Монк Феррис — автор более чем 60 пьес, фантастических романов и сценария сериала «Семейка Адамсов». «Мой прекрасный монстр», — эта жуткая комедия, впервые на новомосковской сцене.

Двум пожилым дамам скучно жить в старом викторианском доме. Вот и приглашают они на работу молодую секретаршу. Кандидатке на эту должность, Сюзетте Ларсон, сразу же бросаются в глаза странности жилища, в котором ей предстоит не столько работать, сколько жить. В старинном доме все окутано тайной и никогда не покидает ощущение, что в комнате есть кто-то чужой… А потом… Жуткая тайна, мистика, спиритический сеанс, злодей по наследству. И все это с потрясающим чувством юмора.

Режиссер-постановщик — Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова

Художник-постановщик — Ирина Блохина

Художник по костюмам — Наталья Агарёва

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты артисты:

  • Эмили Холбрук — Валентина Кинарова
  • Агата — Надежда Ермакова
  • Сюзетта Ларсон — Наталья Илецкая
  • Корки Миллер — Николай Вострецов
  • Флекс Демплер — Светлана Дубовская
  • Доктор Джонатан Старбак — Вячеслав Голубков
  • Кайла Калладайн — Любовь Ермакова
  • Хранитель — Вадим Нефёдов
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
22 января 2017, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика