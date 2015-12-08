Мой прекрасный монстр
Монк Феррис — автор более чем 60 пьес, фантастических романов и сценария сериала «Семейка Адамсов». «Мой прекрасный монстр», — эта жуткая комедия, впервые на новомосковской сцене.
Двум пожилым дамам скучно жить в старом викторианском доме. Вот и приглашают они на работу молодую секретаршу. Кандидатке на эту должность, Сюзетте Ларсон, сразу же бросаются в глаза странности жилища, в котором ей предстоит не столько работать, сколько жить. В старинном доме все окутано тайной и никогда не покидает ощущение, что в комнате есть кто-то чужой… А потом… Жуткая тайна, мистика, спиритический сеанс, злодей по наследству. И все это с потрясающим чувством юмора.
Режиссер-постановщик — Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова
Художник-постановщик — Ирина Блохина
Художник по костюмам — Наталья Агарёва
Музыкальное оформление — Максим Морозов
В спектакле заняты артисты:
- Эмили Холбрук — Валентина Кинарова
- Агата — Надежда Ермакова
- Сюзетта Ларсон — Наталья Илецкая
- Корки Миллер — Николай Вострецов
- Флекс Демплер — Светлана Дубовская
- Доктор Джонатан Старбак — Вячеслав Голубков
- Кайла Калладайн — Любовь Ермакова
- Хранитель — Вадим Нефёдов