Велогонщица Мария Аверина о тульском велотреке, медалях и маминых пирожках

Фото из личного архива Марии Авериной.

Мария признана лучшей спортсменкой Тульской области по итогам 2024 года. Интервью со звездой велоспорта — только для читателей Myslo.

Премию «Спортсмен года» в Туле вручают с 2018 года. По итогам прошедшего года велогонщица «Марафон-Тула» Мария Аверина стала победительницей в номинации «Спортсмен года в олимпийском виде спорта».



— Мария, сколько лет вы уже в спорте? Как получилось, что связали свою жизнь именно с велоспортом? Кто был вашим вдохновителем? Кто — первым тренером?

— В велоспорте я уже почти 22 года. Идея прийти именно в этот спорт была моей мамы, Натальи Владимировны Мелькиной. Когда я была совсем маленькой, очень любила ездить на велосипеде сутками напролет. Да и в целом была активным ребенком, и эту энергию нужно было куда-то девать. Думаю, в этом и заключалась идея мамы, чтобы я была при деле, росла, развивалась и коммуницировала в хорошем обществе, а не попала бы в плохую компанию.

На свой первый велосипед я села, когда мне было три года. Моим первым тренером была Ираида Васильевна Слюсарь. К сожалению, уже очень давно ее нет с нами, но я ей очень благодарна за работу со мной. Она воспитала во мне характер и научила всегда подниматься, если упала, и продолжать гонку — это качество со мной по сей день.

Сейчас моим тренером и наставником является заслуженный тренер России Владимир Анатольевич Соболев, с которым мы уже десять лет идем рука об руку.

— Сразу ли начало получаться? Когда пришел первый настоящий успех, что это были за соревнования?

— На свой первый трековый велосипед я села сразу, не задумываясь. Но есть нюанс: я была маленького роста и едва доставала до педалей, переваливалась с ноги на ногу — в то время не было таких маленьких велосипедов, как сейчас. Подобрать велосипед было сложно, дело было за временем — ждать, когда подрасту. На тренировках по общей физической подготовке старалась не отставать от ребят.

Первая моя медаль была на соревнованиях «Горный король», их проводят традиционно в День города Тулы. «Горной королевой» я не стала, но заняла почетное третье место и была очень довольна этим результатом. Затем и на треке начала завоёвывать победные и призовые места.

— Какой победой и какой медалью вы гордитесь больше всего?

— Для меня любая победа — гордость и радость. Я считаю, что нет больших или малых побед. Каждое выступление на соревнованиях — это большой труд тренировочного процесса. Это режим, дисциплина, эмоции, пот, боль в мышцах, травмы, болезни, «хочу — не хочу»… И вот со всем этим приходится бороться изо дня в день. Поэтому когда получается — приходит понимание, что ты всё делаешь правильно. Но хочется еще чуточку лучше, быть лучшей версией себя.

— Из чего состоит ваш обычный день, с чего он начинается? Что вас заряжает?

— Если мы говорим про сборы, то мой день начинается с того, что нужно поднять себя с кровати после трудового дня. Ночью тело максимально расслабляется, а наутро — ощущение, как будто придавило бетонной плитой. Поэтому встать — задача номер один.

Затем я выпиваю 400 граммов воды, умываюсь, иду на зарядку и окунаюсь в холодную воду или принимаю контрастный душ. Это помогает моему организму взбодриться, поднять тонус в теле и укрепить иммунитет. Затем — завтрак, первая тренировка, обед, отдых, вторая тренировка, ужин и свободное время до отхода ко сну.

Мои тренировки составляют 25-27 часов в неделю. Я больше предпочитаю дробность тренировок — делить на 2-3 тренировки в день. Это позволяет развивать больше качеств в нашем виде спорта. В подготовительный период на сборах основное внимание уделяю велосипеду — это объемные тренировки, которые позволяют повысить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Также силовые тренировки в зале позволяют становиться сильнее, а скоростные качества уже помогают развивать тренировки на велотреке.

— Как восстанавливаетесь после? Что расслабляет и радует?

— В период восстановления я предпочитаю баню или массаж, а в день отдыха — отключиться от повседневности, спокойно прогуляться, зайти в кафе и порадовать себя вкусненькой едой, посмотреть сериал или хороший фильм. Уделить время себе, встретиться с друзьями и съездить на рыбалочку.

— Где вы сейчас, к каким соревнованиям готовитесь?

— Сейчас я на сборах в Санкт-Петербурге. У меня есть нейтральный статус, и решается вопрос об участии в международных соревнованиях. У нас очень короткий горизонт планирования, прямо сейчас конкретно ничего не могу сказать, готовлюсь и жду новостей по допуску к стартам, на которых смогу выступить. В любом случае у меня есть старты внутреннего календаря, к которым я готовлюсь со всей серьёзностью и отдачей.

— Кто ваш тыл? Кто ждет дома и поддерживает? Кому посвящаете свои победы?

— Дома всегда ждет мама с пирожками и два питомца: черный кот и трехцветная кошечка. Меня поддерживают родные и близкие друзья. Свои победы еще никому не посвящала, но обязательно возьму это на вооружение!

— Есть ли у вас кумир в мире спорта? На кого равняетесь, кто вдохновляет своим примером?

— Кумиров в спорте у меня нет, так как можно разочароваться в них. Но есть очень много вдохновляющих историй про спортсменов и их судьбы в спорте, которые заставляют задуматься, насколько человек может быть сильным, если он этого захочет. Даже если в него не верят окружающие, но он сам в себя верит и идет к своей цели и мечте.

— О какой спортивной карьере мечтаете?

— В моей карьере были и взлеты, и падения, много интересного… Были и ошибки. Но моей мечтой остаётся стать чемпионкой мира. Для этого я стараюсь работать над своими слабыми сторонами и улучшать сильные.

— Часто ли бываете в Туле? Есть любимое место в городе?

— Редко, особенно зимой — мы находимся на сборах. Летом получается приезжать почаще, но всё равно выезжаем на соревнования. В Туле есть прекрасный Центральный парк, который обустроили и преобразили, там приятно проводить время.

— Ваше отношение к тульскому велотреку. Это ваше место силы?

— Велотрек в Туле — это как строгий отец, а мы — его дети. Он воспитывает в нас характер, делает сильнее и упорнее. Уже очень много поколений прошло через него. Несмотря на то, что этому треку много десятков лет, выглядит он шикарно. Трек позволяет нам нарабатывать и оттачивать свои навыки и становиться чемпионами.

— Какие ограничения накладывает на вас спортивный режим? От чего пришлось отказаться? По каким «запрещенным» продуктам скучаете?

— В целом я себя ни в чем не ограничиваю. Просто делаю то, что я люблю, и не делаю того, что не люблю. Порой экспериментирую, но с интересом — получится или нет? В еде в принципе я очень капризная, многое не ем, потому что мне просто не нравится. Фастфуд я не люблю, а вот сладенькое — за милую душу, но стараюсь не увлекаться.

— Велоспорт — это трудно? Что пожелаете мальчишкам и девчонкам, которые только хотят пойти в этот спорт?

— Велоспорт многогранный, он развивает дух, характер, силу, скорость, выносливость, борьбу с собой, дисциплинирует. И здесь немалую роль играет опыт и навыки, набранные годами. Если начал заниматься велоспортом и погрузился в него полностью, до мозга костей, то он останется с тобой навсегда.

Желаю будущим и нынешним молодым спортсменам полюбить этот спорт всем сердцем, расти и наслаждаться процессом, достигать больших высот и становиться чемпионами, гордиться собой. Если что-то не получается — всё равно идти к своей цели. Не опускайте руки, и всё обязательно получится. Верьте в себя, и успех точно придет!

из досье myslo

Мария Петровна Аверина

Мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России, чемпионка и призер Кубка мира, многократный призер международных соревнований, участница чемпионата мира и Европы.

Родилась 4 октября 1993 г. в Туле.

Рост — 164 см, вес — 56 кг.

Образование: Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма.

Любимое блюдо: стейк из говядины средней прожарки.

Любимый фильм: «Рокки», все части.

Любимая книга: Анатолий Голубев. «Никто не любит Крокодила».

Мечта: стать чемпионкой мира.

Девиз: «Никогда не сдавайся, борись до конца!»