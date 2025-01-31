Тульский ювелир о массмаркете, трендах и собственных украшениях

Фото Дмитрия Дзюбина и из личного архива Александра Токмакова.

31 января во всем мире отмечают День ювелира. Myslo поговорил с укротителями драгоценных металлов и узнал, какие украшения предпочитают туляки.

Myslo уже изучал тонкости ювелирного искусства под присмотром Александра Токмакова. Тогда, в 2021 году, ювелир только-только открыл свою мастерскую. Сегодня мы снова поговорим с Александром и еще глубже погрузимся в мир драгоценных металлов и сияющих камней.

Золотой рок



Андрей, Александр и Ольга.

Быть ювелиром Александр никогда не хотел — все решил случай:

— Я тогда только поступил на первый курс факультета физкультуры в ТГПУ, — вспоминает Александр. — Отец предложил мне поработать у знакомого ювелира подмастерьем.

Я понял, что хочу заниматься ювелиркой, когда мой учитель впервые расплавил при мне серебро, а потом превратил его в твердое изделие. Еще там был такой своеобразный запах ювелирной мастерской… Но тут стоят вытяжки, так что запаха нет.

«Тут» — это в новой мастерской. За четыре года команда Александра переехала поближе к центру. У нее появилось профессиональное оборудование, а в штате — 3D-дизайнер.



С помощью аппарата лазерной сварки ювелир может не нагревать изделие полностью, а паять детали точечно. Это позволяет чинить сложные изделия с уже вставленными драгоценными камнями — от высоких температур они портятся.

А ведь когда-то собственное дело казалось Александру сложным и даже немного пугающим. И снова все решил случай:

— Последующие четыре года я учился, работал в мастерской учителя и в ломбарде, — продолжает герой. — Мне было 23 года, когда я решил открыть собственную мастерскую, — хотелось развития. Но было страшно: а вдруг не получится?

Получилось благодаря участию в проекте «Ювелир с нуля». Один крутой московский ювелир и блогер нашел меня, студента, здесь, в тульском ломбарде. Я сделал для него браслет из серебряной проволоки — помню, как бабушка помогала мне ее разматывать. После этот блогер выставил мою работу в своих соцсетях. Посыпались заказы со всей России и из-за ее пределов… Так я накопил на стартовое оборудование и год аренды помещения.

Но уже через полгода Александр понял, что вести дело в одиночку тяжело. Так в его команде появилась Ольга — опытный мастер, проработавший в популярной сети ювелирных магазинов восемь лет.

— Пять лет, считай, вместе живем, — смеется девушка.

После создания линейки украшений с тульским пирсером Юлианой Ральф к команде присоединился Андрей — мужчина специализировался исключительно на украшениях для пирсинга, но сегодня умеет все — и гравировку делать, и камни в каст крепить.

— Нормальных мастерских в Туле пять-шесть. Все остальное — это ларьки с окошечками, в которых старики на коленке делают, — подытожил Александр. — А геммолог (специалист в области определения, оценки и сертификации драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. — Прим. ред.) на всю Тулу так вообще один. Так что, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай это сам.

Какие украшения носят туляки?

Чтобы понять, что именно хочет клиент, ювелиру необходимо долго копаться в голове заказчика. Если 15 лет назад предугадать выбор клиента было просто, то сегодня с первого взгляда определить «типаж» заказчика почти невозможно.

— Если приходил здоровый мужик — заказывал большой золотой перстень с черным агатом, — говорит Александр.

— Или с гербом! — добавляет Ольга.

— И цепь — чем больше, тем лучше. Не хватает на золотую — так серебряную, в два раза больше. Женщины выбирали утонченные колечки с бриллиантами.

Сегодня взаимосвязей между внешним видом клиента и украшением, которое он заказывает, нет. Иногда придет человек — ты в жизни не поверишь, что у него хотя бы 10 000 рублей есть. А он за миллион браслет себе закажет!

Тенденция такая: мужчины кольца почти не заказывают, а если и берут, то это что-то со вкусом.

Из обручальных колец — Bulgari, Cartier и «шайбы» с алмазной гранью. Цепи чаще всего якорного плетения или «бисмарки». А женщины очень любят бренды. Думаю, это веяние соцсетей: всем хочется атрибут красивой жизни, как у моделей в «запрещенограме».



Цепь плетения «Бисмарк» (слева), кольца с алмазной гранью

и цепь якорного плетения (справа).

Все трое мастеров отмечают, что с уходом именитых брендов из России люди стали чаще заказывать реплики украшений. Другое веяние времени — памятные украшения.

— Примерно в то же время стали нести много жетонов — делать гравировки, — подмечает Александр. — Прямо с фронта заказывают кольца.

— Еще жены заказывают кольца, сделанные из жетонов погибших мужей, — отозвалась Ольга.

— Делали гравировку на золотом медальоне в виде отпечатка пальца матери клиента, которая скоро должна была скончаться из-за болезни, — продолжает Александр. — Не реже выбирают сонограммы — это такая визуализация, например, голосового сообщения. Одна пара сделала себе обручальные кольца с такой гравировкой — и только они знают, что там сказано.

«У каждого ювелира есть свое кладбище изумрудов»

За несколько лет работы Александр повидал разное — и пустотелые кольца, и винтажные очки за тысячи долларов. А чего он только не мастерил! Предмет особой гордости — авторская сабля, которую ювелир изготовил для себя:

— Я фанат пиратской тематики, так что эта серьга мне очень дорога, — говорит мастер, указывая на маленькие рубины в глазницах «Веселого Роджера». — Она смоделирована по индивидуальному эскизу — такая будет только у меня. На шее у меня цепь якорного плетения — эдакий символ, что я «сапожник с сапогами».

Родным тоже делал украшения, как же. Маме — кольцо. Отцу — золотой зажим для денег с гравировкой. Остальное либо есть, либо без надобности — в нашей семье кичиться драгоценностями не принято.



Кликер с пиратской саблей, которую Александр смастерил для себя.

Но не трофеями едиными. Ошибки в ювелирном деле случаются, другой вопрос, что стоят они очень дорого.

— Есть такое выражение: «У каждого ювелира свое кладбище изумрудов». Это довольно хрупкий и очень ценный камень. Достаточно как-то не так на него посмотреть — и он лопнет! Так что с ним проблем достаточно.

Помню, как-то раз, когда еще работал в ломбарде, разбил два дорогущих камня — я даже не знал, как они называются, клиентка принесла. Разлетелись вдребезги! Вот это, наверное, был самый «потный» момент в моей жизни… Пришлось сказать правду и отдать деньги — тысяч по 15 за штуку. Для моего студенческого кармана это была настоящая трагедия.

Как выбрать украшение в массмаркете и не облажаться?

С вероятностью 99% — никак. Но опытные ювелиры таки подсказали, как свести риск к минимуму при покупке украшений в популярных сетях ювелирных салонов.

Уточните, пустотелое изделие или полновесное

— Спрашивайте продавца-консультанта в лоб и требуйте четкого ответа, — рекомендует Александр. — Если украшение пустотелое, внутри может быть все что угодно: воск, смола, воздух.

Качество «ширпотребных» изделий просто убито, потому что на производстве процесс изготовления и расходы по максимуму сокращаются. Если есть возможность «выгрызть» металл — выгрызут. Так и получаются цепи и кольца, гнущиеся за раз.

Обратите внимание на камень

— Брать деньги любят только за одно слово «бриллиант». Хотя они бывают разные: синтетические и натуральные, нескольких видов огранки, с трещинами, включениями или без них.

Не так давно в ювелирной индустрии стараниями специалистов маркетинга появился новый тренд — бриллианты «соль и перец». Это такие камушки с кучей черных и белых вкраплений. Раньше их просто выкидывали, как мусор. Но сегодня из них делают природные эксклюзивы. Такие «брюлики» действительно могут выглядеть неплохо, но помните, что ценности как таковой они не несут.

Еще есть такой трюк: сделать резную «рамку» из белого золота или серебра и поместить в его центр камень-песчинку. Издалека такие «многокаратники» кажутся внушительными.

Гипоаллергенные металлы

— Медицинский сплав предназначен для производства медицинских инструментов. Как несложно догадаться, для длительной или постоянной носки он не подходит. К тому же неизвестно, что и в каких пропорциях в нем «намешано».

Лучшим материалом для украшений считается титан — из некоторых его видов делают даже импланты.

Если на вас потемнели украшения, дело не в некачественном материале, а в человеческих выделениях — повод задуматься о своем здоровье. Если покрыть изделие родием, такой проблемы можно избежать.