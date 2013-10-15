Маленький Мук
В.Гауф.
Дух Востока, пряностей и манящей красоты культуры, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»
Режиссура, сценография и костюмы: С. Мазанов
Действующие лица и исполнители
Лейла – Сушкина Е.
Колдунья – Салькова М.
Мать – Салькова М.
Маленький Мук – Цветков В.
Скороход – Стрелков А.
Казначей – Колтышев Н.
Королева – Калашникова С.
Джафар – Цветков В.