В.Гауф.

Дух Востока, пряностей и манящей красоты культуры, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»

Режиссура, сценография и костюмы: С. Мазанов

Действующие лица и исполнители

Лейла – Сушкина Е.

Колдунья – Салькова М.

Мать – Салькова М.

Маленький Мук – Цветков В.

Скороход – Стрелков А.

Казначей – Колтышев Н.

Королева – Калашникова С.

Джафар – Цветков В.