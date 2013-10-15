афиша
афиша
Регистрация
Маленький Мук

Маленький Мук

В.Гауф.

Дух Востока, пряностей и манящей красоты культуры, музыки, философии... В этой атмосфере юные зрители завороженно следят за приключениями, а точнее, за злоключениями малыша Мука, следят за тем, как меняется он сам, что происходит с ним при встрече со старухой-ведьмой, тщеславным скороходом, красавицей царицей и другими героями. И самое главное понимают, почему в финале герои вместе со всем зрительным залом поют такие незамысловатые слова: «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра!»

Режиссура, сценография и костюмы: С. Мазанов

Действующие лица и исполнители

Лейла – Сушкина Е.
Колдунья – Салькова М.
Мать – Салькова М.
Маленький Мук – Цветков В.
Скороход – Стрелков А.
Казначей – Колтышев Н.
Королева – Калашникова С.
Джафар – Цветков В.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
21 октября 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.