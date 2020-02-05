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Хранители времени

Хранители времени

В Городском концертном зале покажут фантастическое современное шоу для всей семьи «Хранители времени» от продюсерского центра STAR-NATION.

По сюжету действие разворачивается в стране волшебников, полной сюрпризов, волнующих приключений и волшебства, которые захватывают Вас целиком! Главная героиня Маша по старой традиции в свой день рождения должна завести часы, по которым живут все герои сказок. Но злая тетушка Белинда- разбивает главный символ страны волшебников, превращая всех детишек в стариков и старушек. Задача нашей героини- починить часы и спасти время. Со своей бабушкой и новыми друзьями она отправляется в путешествие по сказочным странам. Вместе с юными зрителями мы побываем и на краю звездного неба, и в заколдованном лесу, и даже на дне морского царства!

Работа профессиональных актеров дополнена мультимедийными 3D декорациями и яркими сценическими эффектами:

  • потрясающая масштабами 3D проекция
  • фантастическое лазерное шоу от Хранителя звездного неба
  • миллионы мыльных пузырей
  • гигантские воздушные мячи- мегаболы (2 метра высотой)
  • грандиозный салют из конфетти
  • подвижные интерактивные игры со всем залом: каждый ребёнок будет чувствовать себя полноправным участником представления!

Наша история научит детишек ценить и уважать время. А главное- тратить драгоценные часы и минуты с пользой. Шоу наполнено интерактивными образовательными элементами. А красочные сценические эффекты приведут в восторг даже самых искушенных.

Представления будут интересны зрителям всех возрастов, от детей дошкольного и школьного возраста до их родителей.

Продолжительность шоу 100 мин. (с антрактом).

Купить билеты

Стоимость: по билетам, дети до 3-х лет (включительно) бесплатно в сопровождении взрослого.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 февраля 2020, воскресенье
11:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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 ₽  Билеты: 375-825 ₽
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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