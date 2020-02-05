В Городском концертном зале покажут фантастическое современное шоу для всей семьи «Хранители времени» от продюсерского центра STAR-NATION.

По сюжету действие разворачивается в стране волшебников, полной сюрпризов, волнующих приключений и волшебства, которые захватывают Вас целиком! Главная героиня Маша по старой традиции в свой день рождения должна завести часы, по которым живут все герои сказок. Но злая тетушка Белинда- разбивает главный символ страны волшебников, превращая всех детишек в стариков и старушек. Задача нашей героини- починить часы и спасти время. Со своей бабушкой и новыми друзьями она отправляется в путешествие по сказочным странам. Вместе с юными зрителями мы побываем и на краю звездного неба, и в заколдованном лесу, и даже на дне морского царства!

Работа профессиональных актеров дополнена мультимедийными 3D декорациями и яркими сценическими эффектами:

потрясающая масштабами 3D проекция

фантастическое лазерное шоу от Хранителя звездного неба

миллионы мыльных пузырей

гигантские воздушные мячи- мегаболы (2 метра высотой)

грандиозный салют из конфетти

подвижные интерактивные игры со всем залом: каждый ребёнок будет чувствовать себя полноправным участником представления!

Наша история научит детишек ценить и уважать время. А главное- тратить драгоценные часы и минуты с пользой. Шоу наполнено интерактивными образовательными элементами. А красочные сценические эффекты приведут в восторг даже самых искушенных.

Представления будут интересны зрителям всех возрастов, от детей дошкольного и школьного возраста до их родителей.

Продолжительность шоу 100 мин. (с антрактом).