Детские Рождественские балы в Дворянском собрании

Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, мечтал оказаться в гостях у Золушки, на чудесном балу… В рождественские праздники Дворянское собрание открывает двери в сказку. Маленьких принцесс и их кавалеров, кроме бальных выходов ждут настоящие чудеса:

Музыкальное путешествие с Вифлеемской Звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения.

Встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками.

Веселые игры с героями любимых сказок.

Этот небывалый праздник — как яркий подарок под ветвями рождественской ели!

Цена билета 1500 Р для ребенка и 1000 Р для сопровождающего взрослого.

В стоимость детского билета входит: участие в балах, театрализованное представление, сладкое угощение, веселые забавы и игры со сказочными героями, мастер-классы для подготовки к балу.

Обязательны мастер-классы для подготовки к балу:

Младшая группа (6−9 лет):

9 декабря (сб) — 16.00

17 декабря (вс) — 11.00

4 января (чт) — 11.00

Старшая группа (10−15 лет):

9 декабря (сб) — 18.00

17 декабря (вс) — 12.00

4 января (чт) — 13.00

Дополнительные платные мастер-классы для детей

24 декабря (вс) — 11:00 младшая группа

224 декабря (вс) — 12:00 — старшая группа

Место проведения мастер-классов — Камерный зал Дворянского собрания. Вход в зал в сменной обуви или бахилах. Консультации и групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96.