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Детские Рождественские балы в Дворянском собрании

Детские Рождественские балы в Дворянском собрании

Каждый из нас, хотя бы раз в жизни, мечтал оказаться в гостях у Золушки, на чудесном балу… В рождественские праздники Дворянское собрание открывает двери в сказку. Маленьких принцесс и их кавалеров, кроме бальных выходов ждут настоящие чудеса:

  • Музыкальное путешествие с Вифлеемской Звездой, сладкое угощение, мастер-классы Маэстро бальных танцев и этикета, урок магии и загадочные превращения.
  • Встречи с рождественскими ангелами и ожившими ёлочными игрушками.
  • Веселые игры с героями любимых сказок.
  • Этот небывалый праздник — как яркий подарок под ветвями рождественской ели!

Цена билета 1500 Р для ребенка и 1000 Р для сопровождающего взрослого.

В стоимость детского билета входит: участие в балах, театрализованное представление, сладкое угощение, веселые забавы и игры со сказочными героями, мастер-классы для подготовки к балу.

Обязательны мастер-классы для подготовки к балу:

Младшая группа (6−9 лет):

  • 9 декабря (сб) — 16.00
  • 17 декабря (вс) — 11.00
  • 4 января (чт) — 11.00

Старшая группа (10−15 лет):

  • 9 декабря (сб) — 18.00
  • 17 декабря (вс) — 12.00
  • 4 января (чт) — 13.00

Дополнительные платные мастер-классы для детей

  • 24 декабря (вс) — 11:00 младшая группа
  • 224 декабря (вс) — 12:00 — старшая группа

Место проведения мастер-классов — Камерный зал Дворянского собрания. Вход в зал в сменной обуви или бахилах. Консультации и групповые заявки по телефону 8−903−036−42−96.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
7 января 2018, воскресенье
12:00
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