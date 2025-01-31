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Дева

Дева

Премьера:
31.01.2025
 
Режиссер:
Рошан Эндрюс
  
Актеры:
Шахид Капур, Пуджа Хегде, Паваил Гулати, Правеш Рана, Куббра Саит, Амит Даттатрай, Дипак Сони, Абхилаш Чаудхари, Хит Ганди, Суджит Кумар Мишра
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
155 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Весь сюжет фильма крутится вокруг блестящего, но непокорного офицера полиции, который раскрывает паутину обмана и предательства во время расследования громкого дела.

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