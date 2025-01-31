Премьера: 31.01.2025

Режиссер: Рошан Эндрюс

Актеры: Шахид Капур, Пуджа Хегде, Паваил Гулати, Правеш Рана, Куббра Саит, Амит Даттатрай, Дипак Сони, Абхилаш Чаудхари, Хит Ганди, Суджит Кумар Мишра

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 155 минут

Возрастные ограничения: 16+

Весь сюжет фильма крутится вокруг блестящего, но непокорного офицера полиции, который раскрывает паутину обмана и предательства во время расследования громкого дела.