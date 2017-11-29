Тульский областной художественный музей приглашает принять участие в конкурсе «Дед Мороз спешит на праздник»

Традиционный музейный конкурс посвящен образу главного новогоднего волшебника — Деда Мороза, который знаком нам с раннего детства. В мире его называют по-разному: Санта Клаус, Пер-Ноэль, Синтерклаас, Йоулупукки и т. д.

В преддверии Нового года предлагаем вам создать своего Деда Мороза. Это может быть елочная игрушка или фигурка под елку. Вы можете использовать любые (безопасные) материалы и техники. Ваш Дед Мороз может быть традиционным или ультрасовременным. По итогам конкурса будут выбраны три победителя, которые получат специальные дипломы и подарки.