Дед Мороз спешит на праздник
Тульский областной художественный музей приглашает принять участие в конкурсе «Дед Мороз спешит на праздник»
Традиционный музейный конкурс посвящен образу главного новогоднего волшебника — Деда Мороза, который знаком нам с раннего детства. В мире его называют по-разному: Санта Клаус, Пер-Ноэль, Синтерклаас, Йоулупукки
В преддверии Нового года предлагаем вам создать своего Деда Мороза. Это может быть елочная игрушка или фигурка под елку. Вы можете использовать любые (безопасные) материалы и техники. Ваш Дед Мороз может быть традиционным или ультрасовременным. По итогам конкурса будут выбраны три победителя, которые получат специальные дипломы и подарки.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
30 ноября 2017, четверг
10:00
1 декабря 2017, пятница
10:00
2 декабря 2017, суббота
10:00
3 декабря 2017, воскресенье
10:00
4 декабря 2017, понедельник
10:00
5 декабря 2017, вторник
10:00
6 декабря 2017, среда
10:00
7 декабря 2017, четверг
10:00
8 декабря 2017, пятница
10:00
9 декабря 2017, суббота
10:00
10 декабря 2017, воскресенье
10:00
11 декабря 2017, понедельник
10:00
12 декабря 2017, вторник
10:00
13 декабря 2017, среда
10:00
14 декабря 2017, четверг
10:00
15 декабря 2017, пятница
10:00
16 декабря 2017, суббота
10:00
17 декабря 2017, воскресенье
10:00
18 декабря 2017, понедельник
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19 декабря 2017, вторник
10:00
20 декабря 2017, среда
10:00