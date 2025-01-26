Тельцы, не слушайте чужих советов! Стрельцы, не вздумайте пытаться обмануть партнера!

Овен (21.03−20.04): Идеалистические представления Овнов могут заслонить им истинное положение дел, обман или ложное обещание, принести разочарование и обиды. Не исключено, что им придется сгорать от стыда. Судьба посылает Овнам очередные испытания на прочность личных или семейных отношений. Неосторожное слово или бурный всплеск негативных эмоций может серьезно осложнить дело, привести к полному разрыву дипломатических отношений с соседями или партнерами по делу.

Про деньги. Возможно улучшение финансового положения и, что самое приятное, его стабилизация на этом уровне. Во вторник вероятны денежные поступления. Среда — не лучший день для заключения сделок, можно не заметить важный пункт в договоре. В пятницу не обольщайтесь, ваши партнеры думают прежде всего о своей прибыли.

Про любовь. Похоже, вы сейчас чувствуете, что между вами и вашим партнером пролегла трещина, которая постепенно увеличивается. Постарайтесь не паниковать и не воспринимать случившееся как трагедию. Нужно переосмыслить ситуацию, вполне вероятно, что вы сможете ее изменить, поняв свои ошибки.

Про интим. Овны сами способны предсказывать будущее в интимной сфере человеческого бытия, причем не хуже любых астрологов — а все потому, что у этого знака зодиака нынче одновременно обострились и интуиция, и чувственность. Так что готовьтесь прорицать друзьям и знакомым их эротическую судьбу.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 31.

Телец (21.04−21.05): Неделя активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Тельцы могут настолько погрузиться в личные проблемы, что не будут обращать внимания на окружающих. Внешняя сухость и черствость оттолкнет от Тельцов людей, которые стремились к общению с ними. Возможны значительные события в личной жизни. Не исключено, что они смогут проявить свои таланты и способности на самых различных поприщах, вовремя принять верное решение, довести спорные дела до победного конца.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. Но не стремитесь к быстрому обогащению. Зачем вам сомнительные схемы? В выходные желательно тратить деньги исключительно по острой необходимости.

Про любовь. Важно определить цель. Вы должны все для себя решить и добиваться желаемого. Постарайтесь держаться подальше от советов, не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу личную жизнь даже с благими намерениями.

Про интим. Ищите и обрящете — эта прописная библейская истина снова актуальна для представителей вашего зодиакального знака. Те из них, кто будет смотреть в лицо будущему, обязательно найдет приключений на все свои любимые эрогенные зоны. Правда, не сразу — первая половина недели окажется, что называется, «пристрелочной», когда Купидон только примеривается, куда же послать свою стрелу?..

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятны происки завистников или ссоры Близнецов с родственниками. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности, переезд на новое место жительства. Влияние планет ослаблено. Жизненная энергия Близнецов может находиться в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы.

Про деньги. Удача на вашей стороне. Вы получите выгодное предложение. Ваше творчество принесет вам прибыль и известность. Ваша активность будет способствовать улучшению материального положения. В пятницу ждите солидную прибыль.

Про любовь. Подумайте о том, насколько далеко зашли ваши отношения. Если образ любимого человека вызывает душевный трепет, значит, вы не ошиблись в своем выборе. В эти дни вы убедитесь, что ваше чувство сильно и взаимно.

Про интим. Придать собственной сексуальности пикантную остроту помогут Близнецам ювелирные украшения, особенно серьги. Ведь не зря считается, что ритмичное покачивание блестящих предметов перед глазами завораживает и гипнотизирует «жертву». Так что немедленно надевайте самые длинные серьги с камушками и почаще кивайте головой в разговоре. У Близнецов-мужчин спокойная неделя. Не переживайте, у вас все впереди.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 31.

Рак (22.06−22.07): Неделя благоприятна для встреч, интимных бесед и восстановления прерванных отношений. Возможно, в жизни Раков появится новый человек, который способен увидеть в них нечто такое, что другими не было открыто. Неделя хороша для работы и отдыха в приятной компании. Для Раков предпочтительнее коллективный труд, чем индивидуальная работа. Ждите участия и помощи в домашних делах. Дела могут спориться, работа и отдых должны принести Ракам большое удовлетворение.

Про деньги. На этой неделе для вас действует принцип «затраченное время пропорционально прибыли». В том смысле, что если вы будете все делать вовремя, то и финансовых проблем у вас не будет. Начальство вас явно ценит.

Про любовь. Не раздражайтесь по мелочам, и эта неделя не принесет особых забот и переживаний. Но тем, кто склонен делать слона из любой мухи, не позавидуешь. В любви не будет получаться ровным счетом ничего.

Про интим. Раки в ближайшие дни будут активными и здравомыслящими, поэтому ни за что не упустят шанса на полную катушку использовать сексуальный потенциал своих избранника/избранницы. Скорее всего, они старательно выжмут из любовника/любовницы все, на что способны, и даже сверх того. Правда, потом они даже сжалятся над беднягой и примутся ухаживать...

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 30.

Лев (23.07−23.08): Деловые встречи или совещания, крупные покупки и планирование отдыха следует осуществлять в первой половине недели, так как во второй половине недели, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Не исключены разочарования, связанные с неудачами в личной жизни. Продолжается влияние на Львов противоречивых тенденций космоса. Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей.

Про деньги. Не бросайте денег на ветер, тогда вашему финансовому положению ничего угрожать не будет. Осторожнее с новыми предложениями от деловых партнеров, они грозят вовлечь вас в весьма щекотливую ситуацию. Могут возникнуть определенные трудности в продвижении бизнеса, особенно в конце недели.

Про любовь. Загруженность на работе, непредвиденные мелкие проблемы и плохое настроение помешают вам уделить любимому человеку достаточно внимания. Конечно, это будет расстраивать его и может вызвать необоснованную ревность.

Про интим. Нет ничего приятнее для Львов, чем новый человек в их окружении, проявляющий к ним симпатию. Вскоре такой человек наверняка появится в зоне вашей досягаемости — и даже, возможно, позволит слегка потренировать на себе ваше искусство обольщения. Впрочем, все наверняка ограничится флиртом.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Неделя связана с несбывшимися надеждами и напрасными ожиданиями. Девы не смогут похвастаться большим энергетическим потенциалом. Не исключено, что их ожидают усталость, ошибки и разочарования в личной жизни. Вполне вероятно, что неожиданная поддержка и помощь будут способствовать выполнению долгосрочных планов или смене сферы деятельности.

Про деньги. Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. Четверг и суббота — лучшие дни для покупок. В пятницу вряд ли получится уйти раньше, работы будет много.

Про любовь. На этой неделе у вас появится больше времени и возможностей, чтобы быть в обществе любимого человека. Во вторник основным вашим врагом будет ваше собственное упрямство. В выходные выбирайтесь куда-нибудь вместе, устройте страстное свидание.

Про интим. Дев на этой неделе интересуют в противоположном поле исключительно руки. Именно верхние конечности будут приковывать ваше внимание в общественном транспорте или на работе, и при одном взгляде на них вы уже будете знать, хотите ли вы отправиться с их обладателем/обладательницей в страну любви. Так что в интересах вашего же любимого/любимой представить перед вами свои руки в выгодном свете!

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 2.

Весы (24.09−23.10): Неделя характеризуется ощущением радости бытия, коррекцией прошлого, победой мудрости над умом и чувствами. Не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, отодвинув на второй план дела и бизнес. Благоприятная неделя для физических нагрузок, начала путешествий, общения с друзьями. Вероятно, что будущее будет видеться отчетливо, многие ощутят уверенность в собственных силах.

Про деньги. Ваши запросы и амбиции скоро могут быть удовлетворены. Есть все шансы найти спонсора или просто партнера, на которого можно рассчитывать. Не бойтесь покупать дорогие, но необходимые вещи, без денег вы точно не останетесь.

Про любовь. В личной жизни вас ждут серьезные изменения. Возможно, вам предстоит переезд в другой город. Хотя внимание к любимому человеку будет оценено им не совсем так, как этого хотелось бы вам, дорожите каждым днем, проведенным с ним вместе.

Про интим. Весам, по мнению небесных светил, грозят ураганы и грозы, особенно тем, кто имеет законного супруга/супругу. Чтобы избежать непогоды в доме, попробуйте заранее приготовить какую-нибудь «приманку» и положить ее на любовное ложе. А после акта любви все тучи наверняка пройдут стороной!

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): В эту неделю благоприятны контакты и приобретения. Идеи и фантазии, которые придут Скорпионам в голову, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение. Скорпионы комфортнее всего будут чувствовать себя в необычной обстановке, с нестандартной мебелью, с «заморскими» вещицами. Их будут притягивать необычные люди и общества. Неделя обещает быть благоприятной во всех отношениях. Могут произойти неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении Скорпионов или в их финансовой сфере. Человек, который находится рядом, способен помочь им избавиться от необъяснимой тревоги.

Про деньги. Неделя сулит удачу в финансовой сфере. Но слишком заманчивые предложения стоит пристально изучить, а потом уже на них соглашаться. Суббота — один из самых удачных дней, вероятны финансовые поступления.

Про любовь. Неделя вполне может начаться с отдыха в одиночестве. Чем быстрее вы сообразите, что все ваше недовольство и претензии — лишь каприз, тем больше шансов, что оно продлится не слишком долго. Старайтесь держать любимого человека в курсе ваших дел. Вас ждут страстные свидания и романтические встречи.

Про интим. Звезды рекомендуют вам не «тормозить», то есть не раздумывать особенно, иначе до интима дело так и не дойдет, а если дойдет, то не дальше прелюдии. Впрочем, большинству представителей вашего знака хватит с лихвой, если их просто-напросто погладят по спинке перед сном...

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

Стрелец (23.11−21.12): В первой половине недели звезды благоволят любым замыслам, даже самым рискованным. Благоприятны любые поездки, путешествия, новые знакомства. Многие Стрельцы будут наделены мощнейшим энергетическим и сексуальным потенциалом. Вероятно, избыток силы заставит их поверить в то, что можно легко перевернуть мир, добиться справедливости, отстоять свои взгляды.

Про деньги. Возможны непредвиденные расходы и серьезные траты. Но и прибыль вы тоже получите. Вторник — удачный день для подписания договоров и соглашений. В пятницу есть шанс попасть на скидки и распродажи в магазинах.

Про любовь. Не вздумайте пытаться обмануть партнера, даже по самому ничтожному поводу. Ложь будет немедленно разоблачена, а вы получите ответ, который может оказаться не совсем адекватным вашему проступку. Сейчас важно доверие в вашей паре.

Про интим. Всю эту неделю ваши физиологические потребности окажутся очень далеки от духовных, и чтобы добиться искомого слияния, вам придется как следует потрудиться. Для начала настройтесь на одну волну с окружающими вас представителями противоположного пола: зажмурьтесь, расслабьтесь и дайте витающим в атмосфере флюидам сексуальности проникнуть в вас.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Козерог (22.12−20.01): Середина недели будет иметь двойственную характеристику. С одной стороны, в жизни Козерогов серьезных изменений не предвидится, с другой — вероятна переоценка ценностей. Неделя предполагает закрепление завоеванных позиций, материальную и психологическую стабилизацию. Встречи и заключенные сделки могут оказаться удачными. Козероги будут чувствовать уверенность в себе. Присущий им дипломатический дар только укрепит эту уверенность.

Про деньги. Желательно тщательно планировать свои расходы, если не можете их совсем исключить. В понедельник возможно поступление важной для вашей карьеры информации. В четверг обдумайте финансовые предложения, они могут быть весьма перспективны.

Про любовь. На этой неделе желание нравиться и производить впечатление на окружающих станет острее, вы можете потратить много времени и сил в борьбе за собственную неотразимость. Однако для отношений важна не только блестящая обертка.

Про интим. Козерогам лучше всего придерживаться золотой середины: быть не голыми и не одетыми, не трезвыми и не пьяными, не верхом, но и не «снизу». В общем, продумайте тот самый «золотой» вариант, при котором вы с партнером станете одним целым, и никому не будет обидно!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 31.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятная, спокойная неделя. Водолеи смогут почувствовать себя более счастливыми, если не будут выходить за обычные рамки в своем поведении. Возрастет их обаяние и привлекательность. Благоприятная неделя для торговых операций и выгодных покупок. Хорошо заводить новые знакомства. Водолеи могут блеснуть остроумием, показать себя в выгодном свете, получить удовольствие от комплиментов и легкого флирта. Желание достичь новых высот, честолюбие и гордость Водолеев могут подвигнуть их на новые подвиги.

Про деньги. В начале недели на работе не исключены конфликты, похоже, вам придется учиться чему-то новому. В среду, судя по всему, предстоит помериться силами с конкурентами, и еще бабушка надвое сказала, кто в итоге окажется в выигрыше — потерпевший или победитель.

Про любовь. На этой неделе старайтесь выглядеть безупречно и по возможности стильно, тогда новое интригующее знакомство вам гарантировано. В выходные стоит организовать романтический ужин, это подарит вам ощущение счастья.

Про интим. Водолеям звезды настоятельно советуют предохраняться, причем желательно для пущей надежности использовать несколько методов защиты! Так что запасайтесь презервативами и не забывайте, что надевание презерватива тоже можно превратить в очень даже увлекательную сексуальную игру.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает восстановление справедливости, торжество правосудия, подчинение закону. Некоторые Рыбы окажутся в такой ситуации, когда нужно будет выбирать между выполнением долга и сделкой с совестью. Неделя характеризуется иллюзиями. Многие Рыбы будут искушаемы легкой удачей и видимостью благополучия.

Про деньги. В случае каких-то финансовых затруднений, лучше обратиться за помощью к родственникам, с поиском других источников могут возникнуть проблемы. Похоже, вам сейчас остро не хватает денег. Придется много работать, чтобы хоть как-то покрыть дефицит.

Про любовь. В делах любовного свойства желательно хоть немного осознавать свое положение, понимать свои действия и повнимательнее вслушиваться в адресованные вам слова. Похоже, вы не слышите своего партнера.

Про интим. Супружеские обязанности Рыбам на этой неделе лучше всего выполнять спустя рукава. Ибо звезды гласят, что вне зависимости от того, расшибетесь ли вы в лепешку или нет, голова вашего ненаглядного/ненаглядной все равно будет занята другим. Конечно, телесное взаимодействие, как ни крути, все равно приятная штука, пусть даже в малых количествах. Но чтобы не обидеться на вашу половину за прохладцу, старайтесь и сами не слишком вкладываться.

Благоприятные дни: 31, 2; неблагоприятные: 27.