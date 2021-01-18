Конкурс для медиков «Красота против пандемии»: Myslo подарил участницам фотосессию

Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красота против пандемии». В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал медиков в профессиональной студии.

Фотосессия – приятный бонус для девушек. Мы хотели внести в их жизнь позитив, новые эмоции и немного отвлечь от тяжелых трудовых будней. К сожалению, из-за загруженности на работе не все участницы смогли побывать на съемках. Но тем не менее они примут участие в голосовании, которое стартует завтра, 19 января. Итоги мы подведем 26 января в 12.00.

Итак, знакомьтесь.

Елена Козлова, фельдшер скорой помощи выездной бригады. Работает в Центре медицины катастроф второй подстанции Пролетарского района и Косой Горы.

Татьяна Себякина, фельдшер-лаборант.

Оксана Бобылева, реанимационная медсестра и массажист в детском стационаре.

Юлия Береговская, медсестра-анестезист родильного дома № 1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской.

Татьяна Тишкина, участковый врач-педиатр в горбольнице № 3.

Дарья Красникова, медсестра наркологического диспансера.

Алина Куровская , врач инфекционного COVID-госпиталя ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого».

Екатерина Шестопалова, врач детской реанимации скорой помощи.

Мануш Шакарова, медсестра в медицинском центре «Добрый доктор».

Елена Васильева , операционная медсестра в железнодорожной больнице в лор-отделении.

Мария Рябова , врач-онколог, заведующая паллиативным отделением ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы».