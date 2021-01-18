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Конкурс для медиков «Красота против пандемии»: Myslo подарил участницам фотосессию

Конкурс для медиков «Красота против пандемии»: Myslo подарил участницам фотосессию

Смотрите большой фоторепортаж!

Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красота против пандемии». В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал медиков в профессиональной студии.

Фотосессия – приятный бонус для девушек. Мы хотели внести в их жизнь позитив, новые эмоции и немного отвлечь от тяжелых трудовых будней. К сожалению, из-за загруженности на работе не все участницы смогли побывать на съемках. Но тем не менее они примут участие в голосовании, которое стартует завтра, 19 января. Итоги мы подведем 26 января в 12.00.

Итак, знакомьтесь.

Елена Козлова, фельдшер скорой помощи выездной бригады. Работает в Центре медицины катастроф второй подстанции Пролетарского района и Косой Горы.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 8
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 9
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 10
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 11
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 12
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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 15
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Татьяна Себякина, фельдшер-лаборант.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 8
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 9
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Оксана Бобылева, реанимационная медсестра и массажист в детском стационаре.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
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Юлия Береговская, медсестра-анестезист родильного дома № 1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 8
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Татьяна Тишкина, участковый врач-педиатр в горбольнице № 3.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6

Дарья Красникова, медсестра наркологического диспансера.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 8
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 9
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 10
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 11
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Алина Куровская, врач инфекционного COVID-госпиталя ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л. Н. Толстого».
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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
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Екатерина Шестопалова, врач детской реанимации скорой помощи.

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 8
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 9
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Анна Рудакова, фельдшер скорой помощи.
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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
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Мануш Шакарова, медсестра в медицинском центре «Добрый доктор».

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Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 5
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 6
Фотосессия для конкурса "Красота против пандемии", Фото: 7
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Елена Васильева, операционная медсестра в железнодорожной больнице в лор-отделении.
 
 
Виктория Борисова, процедурная сестра хирургического отделения.
 
 
 
Мария Рябова, врач-онколог, заведующая паллиативным отделением ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы».
 
 
Марина Краснощекова, медсестра педиатрического участка п. Петровский.
 
 
 
Мария Агафонова, врач-реаниматолог тульского территориального Центра медицины катастроф скорой и неотложной помощи.
 
 
Сюжет: Конкурс «Красота против пандемии»
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23 декабря, в 19:20, 49 4352 16
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:26 +2
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