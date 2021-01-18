Конкурс для медиков «Красота против пандемии»: Myslo подарил участницам фотосессию
Смотрите большой фоторепортаж!
Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красота против пандемии». В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал медиков в профессиональной студии.
Фотосессия – приятный бонус для девушек. Мы хотели внести в их жизнь позитив, новые эмоции и немного отвлечь от тяжелых трудовых будней. К сожалению, из-за загруженности на работе не все участницы смогли побывать на съемках. Но тем не менее они примут участие в голосовании, которое стартует завтра, 19 января. Итоги мы подведем 26 января в 12.00.
Итак, знакомьтесь.
Елена Козлова, фельдшер скорой помощи выездной бригады. Работает в Центре медицины катастроф второй подстанции Пролетарского района и Косой Горы.
Татьяна Себякина, фельдшер-лаборант.
Оксана Бобылева, реанимационная медсестра и массажист в детском стационаре.
Юлия Береговская, медсестра-анестезист родильного дома № 1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской.
Татьяна Тишкина, участковый врач-педиатр в горбольнице № 3.
Дарья Красникова, медсестра наркологического диспансера.
Екатерина Шестопалова, врач детской реанимации скорой помощи.
Мануш Шакарова, медсестра в медицинском центре «Добрый доктор».