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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера

Знакомьтесь с новой участницей нашего конкурса!

26-летняя Дарья Красникова работает медсестрой наркологического диспансера.

– Первое мое место работы было ещё во время обучения в Тульском областном медицинском колледже: вместе с подругой устроились подработать в больницу им. Д. Я. Ваныкина в отделение детской травматологии.

После окончания обучения устроилась в нефрологическое отделение Тульской областной больницы. Недолго отработав, сменила стационар на поликлинику. В горбольнице №9 я отработала четыре года участковой медицинской сестрой. С большой теплотой вспоминаю своих пациентов, да и они меня узнают на улице и очень приветливо отзываются обо мне. Говорят, что скучают по такой медсестре, как я.

В настоящее время я работаю в наркологическом диспансере. Работа очень специфичная и требует больших усилий, особого подхода к пациентам и ухода за ними.

Я люблю медицину и считаю ее своим призванием!

 
Друзья! Мы завершаем прием заявок на конкурс красоты для медицинских работниц. Мы свяжемся с участницами нашего проекта и расскажем о следующем этапе конкурса.
 

Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Сюжет: Конкурс «Красота против пандемии»
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Автор: Кристина Вернигорина
23 декабря, в 19:20 +15
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