Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера

26-летняя Дарья Красникова работает медсестрой наркологического диспансера.

– Первое мое место работы было ещё во время обучения в Тульском областном медицинском колледже: вместе с подругой устроились подработать в больницу им. Д. Я. Ваныкина в отделение детской травматологии.

После окончания обучения устроилась в нефрологическое отделение Тульской областной больницы. Недолго отработав, сменила стационар на поликлинику. В горбольнице №9 я отработала четыре года участковой медицинской сестрой. С большой теплотой вспоминаю своих пациентов, да и они меня узнают на улице и очень приветливо отзываются обо мне. Говорят, что скучают по такой медсестре, как я.

В настоящее время я работаю в наркологическом диспансере. Работа очень специфичная и требует больших усилий, особого подхода к пациентам и ухода за ними.

Я люблю медицину и считаю ее своим призванием!

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