Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Дарья Красникова – медсестра наркологического диспансера
Знакомьтесь с новой участницей нашего конкурса!
26-летняя Дарья Красникова работает медсестрой наркологического диспансера.
– Первое мое место работы было ещё во время обучения в Тульском областном медицинском колледже: вместе с подругой устроились подработать в больницу им.
После окончания обучения устроилась в нефрологическое отделение Тульской областной больницы. Недолго отработав, сменила стационар на поликлинику. В горбольнице №9 я отработала четыре года участковой медицинской сестрой. С большой теплотой вспоминаю своих пациентов, да и они меня узнают на улице и очень приветливо отзываются обо мне. Говорят, что скучают по такой медсестре, как я.
В настоящее время я работаю в наркологическом диспансере. Работа очень специфичная и требует больших усилий, особого подхода к пациентам и ухода за ними.
Я люблю медицину и считаю ее своим призванием!
Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.