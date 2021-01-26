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Конкурс Myslo для медиков «Красота против пандемии»: кто стал победительницей?

Конкурс Myslo для медиков «Красота против пандемии»: кто стал победительницей?

Объявляем результаты голосования.

Победительницей конкурса Myslo «Красота против пандемии» стала 26-летняя Дарья Красникова, медсестра наркологического диспансера. Она набрала 439 голосов.

На втором месте — 26-летняя Татьяна Тишкина, участковый врач-педиатр в горбольнице №3. За нее проголосовали 411 пользователей Myslo.

Третье место заняла 27-летняя Елена Васильева, операционная медсестра железнодорожной больницы. Девушка набрала 367 голосов.

С результатами конкурса можно ознакомиться здесь.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Поздравляем девушек и приглашаем в редакцию Myslo за подарками.

Спасибо всем участницам конкурса, что решились рассказать о себе нашим читателям.

 

Напомним, в конкурсе Myslo приняли участие 15 очаровательных девушек. Все участницы — умницы и красавицы, к тому же ежедневно спасают людей.

Одним из приятных бонусов конкурса стала фотосессия в профессиональной студии. Мы хотели внести в жизнь девушек позитив, новые эмоции и немного отвлечь их от тяжелых трудовых будней. 

Сюжет: Конкурс «Красота против пандемии»
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