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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: знакомьтесь, Мануш Шакарова!

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: знакомьтесь, Мануш Шакарова!

Встречайте еще одну участницу нашего конкурса красоты.

24-летняя Мануш работает в медицинском центре «Добрый доктор»:

– Я молодой специалист с прекрасным именем Мануш, что в переводе с армянского означает «фиалка». Медицинское образование получила в Тульском медколледже по специальности «Лечебное дело». Стать медсестрой, фельдшером или врачом никогда не было моей мечтой, но благодаря хорошему аттестату в школе я попала на бюджетную основу и решила познать эту интересную сферу.

Мой медицинский стаж всего три года. Успела получить несколько сертификатов – по акушерскому делу и сестринскому делу в педиатрии.

Могу смело сказать, что это именно та профессия, которая мне подходит и которая мне безумно интересна! Ведь как бы ни было нам сложно, мы получаем колоссальную отдушину, принося пользу, оказывая помощь нуждающимся в ней людям. Это одно из самых приятных чувств!

На данный момент я работаю в медицинском центре «Добрый доктор». Моя задача — выполнять такие манипуляции, как снятие ЭКГ, взятие крови из вены и помощь в подготовке и организации выездного медосмотра. Работать в команде профессионалов — одно удовольствие. Желаю всем найти свое призвание и получать от работы только положительные эмоции!

 
Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе и свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков».
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
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