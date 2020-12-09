Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: знакомьтесь, Мануш Шакарова!

24-летняя Мануш работает в медицинском центре «Добрый доктор»:

– Я молодой специалист с прекрасным именем Мануш, что в переводе с армянского означает «фиалка». Медицинское образование получила в Тульском медколледже по специальности «Лечебное дело». Стать медсестрой, фельдшером или врачом никогда не было моей мечтой, но благодаря хорошему аттестату в школе я попала на бюджетную основу и решила познать эту интересную сферу.

Мой медицинский стаж всего три года. Успела получить несколько сертификатов – по акушерскому делу и сестринскому делу в педиатрии.

Могу смело сказать, что это именно та профессия, которая мне подходит и которая мне безумно интересна! Ведь как бы ни было нам сложно, мы получаем колоссальную отдушину, принося пользу, оказывая помощь нуждающимся в ней людям. Это одно из самых приятных чувств!

На данный момент я работаю в медицинском центре «Добрый доктор». Моя задача — выполнять такие манипуляции, как снятие ЭКГ, взятие крови из вены и помощь в подготовке и организации выездного медосмотра. Работать в команде профессионалов — одно удовольствие. Желаю всем найти свое призвание и получать от работы только положительные эмоции!

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