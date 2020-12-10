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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: приветствуем новую участницу Оксану Бобылеву!

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: приветствуем новую участницу Оксану Бобылеву!

Оксана работает реанимационной медсестрой.

Встречайте новую участницу нашего конкурса красоты для медиков — Оксану Бобылеву. Ей 35 лет, работает реанимационной медсестрой в Москве и массажистом в детском стационаре ГКБ им. Д. Я. Ваныкина.

– С детства лечила, перевязывала игрушки.) Поступила в медицинский техникум, прошла практику в отделениях хирургии, реанимации. Я поняла, что это мое призвание, это то, чем я хочу заниматься и что приносит мне удовольствие.

Я работала в отделении реанимации Ваныкинской больницы. Набравшись опыта, перевелась в Москву. Недавно осознала, что очень хочу взаимодействовать с детьми, и стала детским массажистом. Люблю детей, они заряжают меня энергией, после общения с ними на душе спокойнее, у них бешеная энергетика! И знаете, я счастливый человек, потому что у меня действительно любимая работа.

 
Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе и свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков».
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!

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