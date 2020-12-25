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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Елена Козлова – фельдшер скорой помощи

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Елена Козлова – фельдшер скорой помощи

Встречайте новую участницу конкурса!

27-летняя Елена Козлова – фельдшер скорой помощи выездной бригады, работает в Центре медицины катастроф второй подстанции Пролетарского района и Косой Горы.

– Закончила Северо-Казахстанский медицинский колледж города Петропавловска по специальности «Лечебное дело». А навыки получила в Севастополе в Центре переливания крови, затем работала в Серпухове в Центре красоты и здоровья.

На данный момент участвую в борьбе с ковидом. В медицине нет никаких игр, всё достаточно серьезно, потому что наша работа связана с жизнью людей. Мы, медики, не подпускаем к себе ближе, чем положено, никогда не покажем свои слабости и свой страх, мы просто делаем свою работу.

 
Друзья! Мы завершаем прием заявок на конкурс красоты для медицинских работниц. Мы свяжемся с участницами нашего проекта и расскажем о следующем этапе конкурса.
 

Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

 

Сюжет: Конкурс «Красота против пандемии»
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Автор: Кристина Вернигорина
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