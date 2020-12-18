Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Татьяна Тишкина – участковый врач-педиатр

Еще одна участница конкурса Myslo — Татьяна Тишкина, участковый врач-педиатр, работает в горбольнице № 3.

– С детства мечтала быть врачом! Моя мама — медсестра, я всегда наблюдала за тем, как она помогает людям, и пыталась брать с неё пример.

Я окончила Курский государственный медицинский университет, после поступила в ординатуру по специальности анестезиолог-реаниматолог, которую закончила с красным дипломом.

После года работы в реанимации на скорой помощи поняла, что лечить детей — это мое призвание! На данный момент работаю в больнице №3 в родном Скуратово. У нас самый лучший и дружный коллектив!

В этот 2020 год, год пандемии, я прилагаю все усилия, чтобы дети оставались здоровыми, а их родители были уверены в моей компетентности.

Друзья! Мы ждем ваши заявки на конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.