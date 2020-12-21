Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Марина Краснощекова – медсестра

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– В 2006 г. я закончила ГОУ «СПО ТОМК» по специальности медицинская сестра. Самое первое мое место работы — тульская горбольница №1, процедурная медсестра отоларингологического отделения. Также замещала старшую медсестру и операционную. Это мой самый первый и самый любимый коллектив. Передаю им привет!

Через два года я устроилась в детскую областную клиническую больницу, в инфекционно-боксированное отделение для детей до трех лет. Там проработала 10 лет. Работа очень тяжелая: каждые три часа ингаляции, капельницы, уколы… Но, помогая тяжелобольным детям, грудничкам, оставшимся без родителей, и видя их улыбки при выписке, ты вдруг начинаешь ощущать тепло от этой радости, хочется помочь абсолютно каждому!

Я вышла замуж, родила сына, мы переехали в пос. Петровский, по сегодняшний день работаю в ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» медсестрой педиатрического участка п. Петровский.

Работа рядом с домом, что может быть лучше? Мы как семья, очень сплоченная. Все мои пациенты живут рядом, я могу наблюдать, как они растут и развиваются. Как говорится, знаю всех в лицо и по имени.