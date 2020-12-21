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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Марина Краснощекова – медсестра

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Марина Краснощекова – медсестра

Марине 34 года.

Знакомьтесь, новая участница нашего конкурса:
 
– В 2006 г. я закончила ГОУ «СПО ТОМК» по специальности медицинская сестра. Самое первое мое место работы — тульская горбольница №1, процедурная медсестра отоларингологического отделения. Также замещала старшую медсестру и операционную. Это мой самый первый и самый любимый коллектив. Передаю им привет!
 
Через два года я устроилась в детскую областную клиническую больницу, в инфекционно-боксированное отделение для детей до трех лет. Там проработала 10 лет. Работа очень тяжелая: каждые три часа ингаляции, капельницы, уколы… Но, помогая тяжелобольным детям, грудничкам, оставшимся без родителей, и видя их улыбки при выписке, ты вдруг начинаешь ощущать тепло от этой радости, хочется помочь абсолютно каждому!
 
Я вышла замуж, родила сына, мы переехали в пос. Петровский, по сегодняшний день работаю в ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» медсестрой педиатрического участка п. Петровский.
 
Работа рядом с домом, что может быть лучше? Мы как семья, очень сплоченная. Все мои пациенты живут рядом, я могу наблюдать, как они растут и развиваются. Как говорится, знаю всех в лицо и по имени.
 
Друзья! Мы завершаем прием заявок на конкурс красоты для медицинских работниц. Мы свяжемся с участницами нашего проекта и расскажем о следующем этапе конкурса.
 

Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

 

Сюжет: Конкурс «Красота против пандемии»
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Автор: Кристина Вернигорина
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