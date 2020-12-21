Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Агафонова – врач-реаниматолог

– С детства хотела помогать людям, поэтому с выбором профессии сомнений не было — решила стать врачом и не пожалела об этом. Сейчас тружусь реаниматологом на скорой помощи, работаю в составе бригады санавиации. Летать приходится по всей Тульской области и далеко за ее пределы — например, в Краснодарский край . Кстати, мой супруг тоже спасает людей — он пилот вертолета санавиации.

38-летняя Мария находится на самом переднем краю борьбы с COVID-19 — работу на скорой помощи она совмещает с работой в реанимационном отделении инфекционного госпиталя, где находятся пациенты с коронавирусом.

Несколько лет она жила и работала врачом в одной из клиник Японии, знает два иностранных языка — английский и японский. Увлекается горными лыжами, занимается горным туризмом, обожает собак и воспитывает чудесного хаски по кличке Юки.