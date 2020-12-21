Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Агафонова – врач-реаниматолог
Мария Агафонова работает врачом-реаниматологом тульского территориального Центра медицины катастроф скорой и неотложной помощи.
– С детства хотела помогать людям, поэтому с выбором профессии сомнений не было — решила стать врачом и не пожалела об этом. Сейчас тружусь реаниматологом на скорой помощи, работаю в составе бригады санавиации. Летать приходится по всей Тульской области и далеко за ее пределы — например, в Краснодарский край. Кстати, мой супруг тоже спасает людей — он пилот вертолета санавиации.
38-летняя Мария находится на самом переднем краю борьбы с COVID-19 — работу на скорой помощи она совмещает с работой в реанимационном отделении инфекционного госпиталя, где находятся пациенты с коронавирусом.
Несколько лет она жила и работала врачом в одной из клиник Японии, знает два иностранных языка — английский и японский. Увлекается горными лыжами, занимается горным туризмом, обожает собак и воспитывает чудесного хаски по кличке Юки.
Друзья! Мы завершаем прием заявок на конкурс красоты для медицинских работниц. Мы свяжемся с участницами нашего проекта и расскажем о следующем этапе конкурса.
Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.
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