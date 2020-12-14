Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Анна Рудакова – фельдшер скорой помощи

Продолжаем принимать заявки на конкурс Myslo. Знакомьтесь, Анна Рудакова:

– Работаю фельдшером скорой помощи уже 9,5 лет. Профессию выбрала с детства, сомнений не было. Люблю свою работу, нравится думать, что хоть кому-то можно облегчить страдания и спасти жизнь! Работа всегда была очень трудная, а сейчас особенно.

Мое хобби — спортивный туризм: хожу в походы, тренирую детей. Имею звание кандидата в мастера спорта.

Друзья! Мы ждем ваши заявки на конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.