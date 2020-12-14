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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Анна Рудакова – фельдшер скорой помощи

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Анна Рудакова – фельдшер скорой помощи

Анне 30 лет.

Продолжаем принимать заявки на конкурс Myslo. Знакомьтесь, Анна Рудакова:

– Работаю фельдшером скорой помощи уже 9,5 лет. Профессию выбрала с детства, сомнений не было. Люблю свою работу, нравится думать, что хоть кому-то можно облегчить страдания и спасти жизнь! Работа всегда была очень трудная, а сейчас особенно.

Мое хобби — спортивный туризм: хожу в походы, тренирую детей. Имею звание кандидата в мастера спорта.

 
Друзья! Мы ждем ваши заявки на конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Сюжет: Конкурс "Красота против пандемии"
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:48 +10
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