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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Рябова – врач-онколог

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Рябова – врач-онколог

Марии 39 лет.

Знакомьтесь с новой участницей конкурса Myslo — Мария Рябова, врач-онколог, заведующая паллиативным отделением ГУЗ «Городская больница 3 г. Тула».

- Я родилась в Хабаровске, окончила Дальневосточный государственный медицинский университет. В 2010 году вместе с мужем-офицером и полуторагодовалым сыном переехала в Тулу. Пять лет работала врачом-онкологом в Тульском областном хосписе, затем перешла в горбольницу на должность заведующей. Так и трудимся с мужем уже 10 лет на благо Тульской области — он на оборонном предприятии, а я помогаю тяжелобольным жителям региона.

Люблю свою профессию. В детстве я много болела и часто лежала в больнице, и только стараниям врачей поднялась на ноги и начала полноценную жизнь! После окончания школы другой специальности для себя и не рассматривала.

 
Друзья! Мы ждем ваши заявки на конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

 

Сюжет: Конкурс "Красота против пандемии"
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:35 +3
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