Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Рябова – врач-онколог
Марии 39 лет.
Знакомьтесь с новой участницей конкурса Myslo — Мария Рябова, врач-онколог, заведующая паллиативным отделением ГУЗ «Городская больница 3 г. Тула».
- Я родилась в Хабаровске, окончила Дальневосточный государственный медицинский университет. В 2010 году вместе с мужем-офицером и полуторагодовалым сыном переехала в Тулу. Пять лет работала врачом-онкологом в Тульском областном хосписе, затем перешла в горбольницу на должность заведующей. Так и трудимся с мужем уже 10 лет на благо Тульской области — он на оборонном предприятии, а я помогаю тяжелобольным жителям региона.
Люблю свою профессию. В детстве я много болела и часто лежала в больнице, и только стараниям врачей поднялась на ноги и начала полноценную жизнь! После окончания школы другой специальности для себя и не рассматривала.
Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.
Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.