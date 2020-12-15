Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Мария Рябова – врач-онколог

Знакомьтесь с новой участницей конкурса Myslo — Мария Рябова, врач-онколог, заведующая паллиативным отделением ГУЗ «Городская больница 3 г. Тула».

- Я родилась в Хабаровске, окончила Дальневосточный государственный медицинский университет. В 2010 году вместе с мужем-офицером и полуторагодовалым сыном переехала в Тулу. Пять лет работала врачом-онкологом в Тульском областном хосписе, затем перешла в горбольницу на должность заведующей. Так и трудимся с мужем уже 10 лет на благо Тульской области — он на оборонном предприятии, а я помогаю тяжелобольным жителям региона.

Люблю свою профессию. В детстве я много болела и часто лежала в больнице, и только стараниям врачей поднялась на ноги и начала полноценную жизнь! После окончания школы другой специальности для себя и не рассматривала.