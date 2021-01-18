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В Туле устроят облаву на пешеходов-нарушителей

В Туле устроят облаву на пешеходов-нарушителей

С завтрашнего дня начнется профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

Мероприятие пройдет с 19 по 29 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
Данное мероприятие направлено не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушении ПДД в неположенном на то месте.
 
Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода.
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54.

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
 
 
 
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