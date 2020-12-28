Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Татьяна Себякина – фельдшер-лаборант отдела ПЦР

Знакомьтесь — 41-летняя Татьяна Себякина. 19 лет работает фельдшером-лаборантом.

- Многие думают, что эта профессия легкая и простая, но не задумываются, что за каждой пробиркой стоит человеческая жизнь. На ранних этапах заболевания можно спасти человека, поставив диагноз по мазку крови. Сейчас я работаю в ПЦР-отделе по борьбе с ковидом. Очень интересно смотреть весь процесс — от начала до результата. Требуется внимание, важно ничего не перепутать, правильно смешать реактивы, подготовить машины.

Друзья! Мы завершаем прием заявок на конкурс красоты для медицинских работниц. Мы свяжемся с участницами нашего проекта и расскажем о следующем этапе конкурса.

Напомним, победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.