Житель Новомосковска обматерил коллектора и получил штраф

В Новомосковске мировой суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, оскорбившего коллектора. Мужчина позвонил в организацию и «обложил» одного из сотрудников, не стесняясь в выражениях.

В суде он признал свою вину, раскаялся и объяснил свою «разговорчивость» чрезмерной эмоциональностью – якобы коллекторы слишком часто беспокоили его и он решил высказать всё, что о них думает.

Суд признал мужчину виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, и назначил ему штраф в 1500 рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.