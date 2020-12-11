Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Алина Куровская – врач ковидного госпиталя

Алина Куровская работает врачом инфекционного COVID-госпиталя ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л. Н. Толстого». Для конкурса Myslo девушка прислала небольшой рассказ о себе:

– Когда мир захватил коронавирус, я училась на 6-м курсе медицинского института ТулГУ. Думала, что до практической медицины мне еще минимум три года (выпускной курс, ординатура), но пандемия внесла свои коррективы. Еще будучи студенткой, я устроилась медсестрой в инфекционный госпиталь, тогда мне пришлось с головой окунуться в реальную медицину.

Победе над первой волной мы радовались недолго — через пару месяцев передышки я вернулась на передовую, но уже в гордом звании врача. Спасибо опытным коллегам, которые взяли молодого специалиста под свою опеку и сейчас на практике помогают мне разбираться в сложных клинических случаях. Нигде нет более сплоченной медицинской семьи, чем в нашем инфекционном COVID-госпитале. Мы с коллегами верим в победу над ковидом и сделаем для этого всё возможное!