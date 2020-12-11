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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Алина Куровская – врач ковидного госпиталя

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Алина Куровская – врач ковидного госпиталя

Девушке 24 года.

Алина Куровская работает врачом инфекционного COVID-госпиталя ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л. Н. Толстого». Для конкурса Myslo девушка прислала небольшой рассказ о себе:
 
– Когда мир захватил коронавирус, я училась на 6-м курсе медицинского института ТулГУ. Думала, что до практической медицины мне еще минимум три года (выпускной курс, ординатура), но пандемия внесла свои коррективы. Еще будучи студенткой, я устроилась медсестрой в инфекционный госпиталь, тогда мне пришлось с головой окунуться в реальную медицину.
 
Победе над первой волной мы радовались недолго — через пару месяцев передышки я вернулась на передовую, но уже в гордом звании врача. Спасибо опытным коллегам, которые взяли молодого специалиста под свою опеку и сейчас на практике помогают мне разбираться в сложных клинических случаях. Нигде нет более сплоченной медицинской семьи, чем в нашем инфекционном COVID-госпитале. Мы с коллегами верим в победу над ковидом и сделаем для этого всё возможное!
 
 
Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!

 

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