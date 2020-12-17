Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Юлия Береговская – медсестра-анестезист

Новая участница конкурса Myslo — медсестра-анестезист «Родильного дома № 1 Г. Тула им. В. С. Гумилевской» Юлия Береговская.

– Я работаю в таком волшебном месте, где появляются на свет чудеса. Работу свою очень люблю и стараюсь подходить к ней ответственно и со всей душой. С детства мечтала помогать людям и была уверена, что стану медиком. «Лечила» игрушки, а когда повзрослела, обрабатывала раны кошкам в деревне.

Посвятить себя именно акушерству меня сподвигла мой педагог и замечательный доктор акушер-гинеколог. Спасибо ей за это огромное! После окончания Узловского медицинского училища начала работать в родильном доме, где и работаю по сей день.

Восемь лет проработала в отделении патологии беременности — такое непередаваемое ощущение сопровождать и поддерживать будущую маму в самый волшебный и одновременно тревожный период её жизни.

Два года назад перешла в отделение анестезиологии и реанимации, сейчас ассистирую врачу-анестезиологу на операциях кесарева сечения, также ухаживаю за женщинами в послеоперационной палате.

У медицинских работников очень ответственная и эмоциональная работа. Мы помогаем людям не только физически, но и эмоционально, поддерживаем их, выслушиваем проблемы. После смены очень устаешь, но всё равно получаешь колоссальный позитив и осознание того, что ты нужен, что работа твоя не зря.

Друзья! Мы ждем ваши заявки на конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.