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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: встречайте первую участницу – Елену Васильеву

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: встречайте первую участницу – Елену Васильеву

Елене 27 лет, больше 8 лет она работает операционной медсестрой в железнодорожной больнице в лор-отделении.

Елена прислала небольшой рассказ о себе:

– С 7-го класса точно знала, что буду медсестрой, но объяснить себе почему, не могла. В детстве зашивала игрушки, представляя, что я хирург. Кстати, даже в училище не думала, что стану операционной медсестрой. Первую в своей жизни внутримышечную инъекцию сделала маме, так как пациенты не очень-то хотели, чтобы на них учились. Их можно понять. :)

Из разговора с преподавателями я запомнила слова: «Работа медсестры очень важна, сложна и интересна. Именно она за пределами кабинетов врачей всё свое время и внимание отдает пациентам, помогает получить назначенное лечение, подготавливает к различным обследованиям, облегчает физическое страдание, порой успокаивает душевные муки». А сколько на эту работу нужно терпения, мужества, добра, заботы, твердой веры и любви!

Я всё еще задаю себе вопрос: почему именно эта профессия? И понимаю, что для меня нет другой — я на своем месте!

Хобби Елены: стретчинг, чтение, музыка, вдохновляющие фильмы и прогулки на природе.

 
Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе и свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков».
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!

Сюжет: Конкурс "Красота против пандемии"
«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц
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«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц
3 декабря, в 10:11, 82 2864 0
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Автор: Кристина Вернигорина
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