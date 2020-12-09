Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: встречайте первую участницу – Елену Васильеву

Елене 27 лет, больше 8 лет она работает операционной медсестрой в железнодорожной больнице в лор-отделении.

Елена прислала небольшой рассказ о себе:

– С 7-го класса точно знала, что буду медсестрой, но объяснить себе почему, не могла. В детстве зашивала игрушки, представляя, что я хирург. Кстати, даже в училище не думала, что стану операционной медсестрой. Первую в своей жизни внутримышечную инъекцию сделала маме, так как пациенты не очень-то хотели, чтобы на них учились. Их можно понять. :)

Из разговора с преподавателями я запомнила слова: «Работа медсестры очень важна, сложна и интересна. Именно она за пределами кабинетов врачей всё свое время и внимание отдает пациентам, помогает получить назначенное лечение, подготавливает к различным обследованиям, облегчает физическое страдание, порой успокаивает душевные муки». А сколько на эту работу нужно терпения, мужества, добра, заботы, твердой веры и любви!

Я всё еще задаю себе вопрос: почему именно эта профессия? И понимаю, что для меня нет другой — я на своем месте!

Хобби Елены: стретчинг, чтение, музыка, вдохновляющие фильмы и прогулки на природе.

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