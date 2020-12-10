Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Екатерина Шестопалова – врач детской реанимации скорой помощи

– В профессию шла осознано — с 7-го класса знала, что хочу стать врачом. Во время учебы в Тульском медицинском институте (а я училась по специальности врач-неонатолог) участвовала в волонтерских выездах в детские дома нашего города. Наверное, тогда и решила для себя, что хочу быть именно детским врачом. Позже получила вторую специальность — врач анестезиолог-реаниматолог.

В ординатуре подрабатывала на скорой, в бригаде детской реанимации, также работала врачом реанимации новорожденных. Сейчас вернулась на скорую помощь. Работаю не только с тяжело больными детьми, но и с детьми, больными COVID-19.

Я не замужем, своих детей нет, но после смерти мамы воспитываю младшую сестру, ей 11 лет.