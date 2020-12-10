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Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Екатерина Шестопалова – врач детской реанимации скорой помощи

Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Екатерина Шестопалова – врач детской реанимации скорой помощи

Кате 27 лет.

Продолжаем знакомить вас с участницами нашего конкурса красоты среди медицинских работниц. Встречайте, Екатерина Шестопалова — врач детской реанимации скорой помощи:

– В профессию шла осознано — с 7-го класса знала, что хочу стать врачом. Во время учебы в Тульском медицинском институте (а я училась по специальности врач-неонатолог) участвовала в волонтерских выездах в детские дома нашего города. Наверное, тогда и решила для себя, что хочу быть именно детским врачом. Позже получила вторую специальность — врач анестезиолог-реаниматолог.

В ординатуре подрабатывала на скорой, в бригаде детской реанимации, также работала врачом реанимации новорожденных. Сейчас вернулась на скорую помощь. Работаю не только с тяжело больными детьми, но и с детьми, больными COVID-19.

Я не замужем, своих детей нет, но после смерти мамы воспитываю младшую сестру, ей 11 лет.

Люблю животных, дома у меня живут собака Эльза и крыса Офи. Увлекаюсь путешествиями и чтением.
 
Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе и свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков».
 

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
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