Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: Екатерина Шестопалова – врач детской реанимации скорой помощи
Кате 27 лет.
Продолжаем знакомить вас с участницами нашего конкурса красоты среди медицинских работниц. Встречайте, Екатерина Шестопалова — врач детской реанимации скорой помощи:
– В профессию шла осознано — с 7-го класса знала, что хочу стать врачом. Во время учебы в Тульском медицинском институте (а я училась по специальности врач-неонатолог) участвовала в волонтерских выездах в детские дома нашего города. Наверное, тогда и решила для себя, что хочу быть именно детским врачом. Позже получила вторую специальность — врач анестезиолог-реаниматолог.
В ординатуре подрабатывала на скорой, в бригаде детской реанимации, также работала врачом реанимации новорожденных. Сейчас вернулась на скорую помощь. Работаю не только с тяжело больными детьми, но и с детьми, больными COVID-19.
Я не замужем, своих детей нет, но после смерти мамы воспитываю младшую сестру, ей 11 лет.
Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.
Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.
Ждем ваши заявки!