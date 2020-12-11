Конкурс Myslo «Красота против пандемии»: встречайте Викторию Борисову!

Знакомьтесь, новая участница конкурса Myslo «Красота против пандемии» — 27-летняя Виктория Борисова.

– Профессию медика выбрала с детства, любила уколы делать игрушкам, играть в больничку. Окончила медучилище, затем работала участковой сестрой детской поликлиники ГУЗ «Узловская РБ», после — в Москве.

Сейчас тружусь процедурной сестрой хирургического отделения в узловской больнице. Люблю свою профессию, несмотря на все сложности!

Я мама двух деток — у меня сын и дочь. Уделяю им всё свое свободное время.

Друзья! Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц. Присылайте краткий рассказ о себе, свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Не забудьте указать номер телефона для обратной связи.

Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Ждем ваши заявки!