Итоги проверки: Что в Туле и области закрыли за нарушения пожарной безопасности

На данный момент в регионе закрыты 11 объектов.

В Тульской области судебные приставы исполняют решения суда о прекращении деятельности организаций, в которых компетентные органы выявили нарушения пожарной безопасности.

На сегодняшний день в регионе в соответствии с решениями судов прекращена деятельность 11 объектов. В случае возникновения пожара выявленные нарушения могут привести к гибели людей.

Объекты опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят нарушения требований пожарной безопасности.

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На минувшей неделе специалисты ГУ МЧС России по Тульской области совместно с судебными приставами в результате проверки выявили, что в помещениях ТЦ «Верона», ТРЦ «Гостиный двор» (кинотеатр «Киносити») и Городском ДК (Плавск), которые ранее были закрыты за нарушения пожарной безопасности, все недочеты устранены.

В настоящее время их деятельность возобновлена.