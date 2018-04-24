Итоги проверки: Что в Туле и области закрыли за нарушения пожарной безопасности
На данный момент в регионе закрыты 11 объектов.
В Тульской области судебные приставы исполняют решения суда о прекращении деятельности организаций, в которых компетентные органы выявили нарушения пожарной безопасности.
На сегодняшний день в регионе в соответствии с решениями судов прекращена деятельность 11 объектов. В случае возникновения пожара выявленные нарушения могут привести к гибели людей.
Объекты опечатаны до тех пор, пока собственники не устранят нарушения требований пожарной безопасности.
- ООО «Октябрь» (кинотеатр «Октябрь»),
- Организация общественного питания (кафе «Ташкент»),
- ТЦ «Континент» («Фотоателье»),
- ТОЦ «Большой Универмаг»,
- МБДОУ № 143 (Центр развития ребенка — детский сад «Тулячок»),
- ТРЦ «РИО» (ООО «Синема стар»),
- МУП «Теплосеть» (котельная).
- МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального образования Славный» (Арсеньевский район),
- ТЦ «Западный» (Богородицк),
- ООО «Олимп» (Щекино),
- МФЗ «Гостиничный комплекс» «Сандра» (Киреевск).
На минувшей неделе специалисты ГУ МЧС России по Тульской области совместно с судебными приставами в результате проверки выявили, что в помещениях ТЦ «Верона», ТРЦ «Гостиный двор» (кинотеатр «Киносити»)
В настоящее время их деятельность возобновлена.