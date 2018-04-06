новости
новости
Регистрация
В Тульской области закрыли ФОК из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Тульской области закрыли ФОК из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Суд обязал устранить все недочеты.

В Арсеньевском районе специалисты проверили соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального образования Славный».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что в помещении ФОКа система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) находится в неисправном состоянии, из восьми шлейфов отключены 2, 3, 4, 6, 7, а пятый находится в состоянии тревоги. Также на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, отсутствует техническая документация и не заключен договор на обслуживание АПС и СОУЭ.

В здании ФОКа пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.

Огнетушители просрочены, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской, осмотры и проверки огнетушителей, а также своевременная их перезарядка не проводятся, журнал учета огнетушителей не ведется.

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности являются грубейшими, и в случае возникновения пожара могут привести к причинению вреда людям, находящимся в указанном помещении.

Дальнейшее осуществление эксплуатации ФОКа представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей.

В связи с этим прокурором Арсеньевского района в Одоевский районный суд направлено исковое заявление с требованием о запрете деятельности физкультурно-оздоровительного центра до выполнения мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений.

6 апреля исковые требования прокурора судом полностью удовлетворены.

Решением Одоевского районного суда деятельность МКУ «ФОК МО Славный» запрещена до выполнения мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
В Туле суд запретил работу фотоателье в ТЦ «Континент»
Жизнь Тулы и области
В Туле суд запретил работу фотоателье в ТЦ «Континент»
сегодня, в 13:22, 6 418 3
В Центральном суде Тулы решается судьба «Киносити» в ТЦ «Гостиный двор»
Жизнь Тулы и области
В Центральном суде Тулы решается судьба «Киносити» в ТЦ «Гостиный двор»
сегодня, в 12:19, 33 1493 1
В Туле суд закрыл Большой универмаг за нарушения пожарной безопасности
Жизнь Тулы и области
В Туле суд закрыл Большой универмаг за нарушения пожарной безопасности
сегодня, в 12:12, 77 4332 5
6 апреля тульский суд решит судьбу Большого универмага
Жизнь Тулы и области
6 апреля тульский суд решит судьбу Большого универмага
вчера, в 16:00, 31 2577 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:19 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
нарушения правил пожарной безопасностипроверка ФОКпожарная безопасность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Верховный суд оставил в силе приговор богородицкому ревнивцу, убившему четверых
Верховный суд оставил в силе приговор богородицкому ревнивцу, убившему четверых
Авилов: Возле тульских школ установят светофоры и ограждения
Авилов: Возле тульских школ установят светофоры и ограждения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.