В Тульской области закрыли ФОК из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Арсеньевском районе специалисты проверили соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального образования Славный».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в ходе проверки выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Установлено, что в помещении ФОКа система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) находится в неисправном состоянии, из восьми шлейфов отключены 2, 3, 4, 6, 7, а пятый находится в состоянии тревоги. Также на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, отсутствует техническая документация и не заключен договор на обслуживание АПС и СОУЭ.

В здании ФОКа пожарный рукав не присоединен к пожарному крану.

Огнетушители просрочены, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус белой краской, осмотры и проверки огнетушителей, а также своевременная их перезарядка не проводятся, журнал учета огнетушителей не ведется.

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности являются грубейшими, и в случае возникновения пожара могут привести к причинению вреда людям, находящимся в указанном помещении.

Дальнейшее осуществление эксплуатации ФОКа представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей.

В связи с этим прокурором Арсеньевского района в Одоевский районный суд направлено исковое заявление с требованием о запрете деятельности физкультурно-оздоровительного центра до выполнения мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений.

6 апреля исковые требования прокурора судом полностью удовлетворены.

Решением Одоевского районного суда деятельность МКУ «ФОК МО Славный» запрещена до выполнения мероприятий по устранению вышеуказанных нарушений. Решение суда обращено к немедленному исполнению.