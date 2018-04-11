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Суд закрыл кинотеатр «Октябрь» за несоблюдение норм пожарной безопасности

Суд закрыл кинотеатр «Октябрь» за несоблюдение норм пожарной безопасности

В ходе прокурорской проверки там были выявлены грубые нарушения, которые до сих пор не устранены.

По итогам проверки в «Октябре» были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. В рамках судебного заседания прокурор потребовал незамедлительно прекратить деятельность кинотеатра до полного устранения недочётов.

Представители ответчика исковые требования не признают и утверждают, что все выявленные нарушения уже устранены специалистами лицензированных организаций. По всем пунктам адвокаты комплекса представили подтверждающие документы.

По словам юристов, сразу после устранения нарушений, 7 апреля, они попросили провести повторную проверку и подтвердить устранение нарушений. Однако пока от контролирующих органов ответа не получили.

По мнению прокурора, представленных материалов недостаточно: договор на поставку противопожарной двери есть, а акта об установке нет, заключение об исправной работе противопожарной системы от экспертов МЧС тоже отсутствует, следовательно, угроза жизни и здоровью посетителей кинотеатра сохраняется.

Адвокаты попросили отложить слушание дела до момента проведения повторной проверки, ходатайство было отклонено. Суд решил удовлетворить требования прокурора – до тех пор, пока не подтвердится фактическое устранение нарушений, кинотеатр работать не будет.

Напомним, в конце прошлой недели за аналогичные нарушения был закрыт кинотеатр в ТРЦ «Гостиный Двор».

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