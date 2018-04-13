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В Плавске могут закрыть кинотеатр за нарушение требований пожарной безопасности
Фото из архива Myslo.

В Плавске могут закрыть кинотеатр за нарушение требований пожарной безопасности

Прокурором Плавского района направлено исковое заявление о запрете деятельности Плавского городского кинотеатра в связи с выявленными нарушениями.

Прокуратура Плавского района совместно с сотрудниками МЧС России по Тульской области провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации здания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Плавск «Городской Дом культуры».

Проверкой установлено, что в МБУ МО город Плавск Плавского района Тульской области «Городской Дом культуры» отсутствует огнезащитная обработка в помещении кинозала, эвакуационные пути, выходы не соответствуют требованиям пожарной безопасности, отсутствует лестница, отсутствуют знаки пожарной эвакуации, обозначавшие пути эвакуации через эвакуационные выходы, автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечены источниками бесперебойного электропитания.

По результатам проверки 11 апреля прокурор Плавского района обратился в Плавский районный суд о приостановлении деятельности городского кинотеатра до устранения выявленных нарушений.

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