Фото из архива Myslo

По данным Gismeteo, пятница будет жаркой – днём ожидается до +32 градусов, ночью – около +22. Днём и вечером возможны небольшие осадки (до 1 мм за сутки). Ветер, преимущественно, восточный, до пяти метров в секунду.

В субботу температура воздуха начнёт снижаться – днём до +24, вечером – до +18. На протяжении дня ожидаются дожди (до 5 мм за сутки). Ветер переменный, до пяти метров в секунду.

В воскресенье осадков не ожидается, а вот похолодание усилится – днём Гидрометцентр обещает до +19, ночью – до +17. Атмосферное давление на протяжении всех выходных будет находиться в диапазоне от 740 до 750 мм рт. ст.