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Фоторепортаж: Тульские приставы опечатали Большой универмаг
Фото Дмитрия Дзюбина.

Фоторепортаж: Тульские приставы опечатали Большой универмаг

Процедура прошла тихо. Однако в начале сотрудники охраны пытались не пускать журналистов в здание.

Сегодня, 6 апреля, в Туле Советский районный суд запретил деятельность торгово-офисного центра Большой универмаг из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, проверка компетентных органов показала, что здание на ул. Советской, 4 эксплуатируется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, выявлены факты несоблюдения должностными лицами ООО «Большой универмаг» требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений. Подробности здесь.

Суд приостановил деятельность универмага до устранения нарушений. Судебные приставы оперативно отправились на место, чтобы опечатать здание.

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, процедура прошла, в основном, тихо. Правда, некоторых корреспондентов не сразу пропустили в здание.

Судебные приставы разъяснили продавцам торговых точек их права, и те покинули рабочие места. 

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Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 1
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 2
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 3
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 4
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 5
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 6
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 7
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 8
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 9
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 10
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 11
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 12
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 13
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 14
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 15
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 16
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 17
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 18
Тульские приставы опечатали Большой универмаг, Фото: 19
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