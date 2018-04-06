Фоторепортаж: Тульские приставы опечатали Большой универмаг

Фото Дмитрия Дзюбина.

Процедура прошла тихо. Однако в начале сотрудники охраны пытались не пускать журналистов в здание.

Сегодня, 6 апреля, в Туле Советский районный суд запретил деятельность торгово-офисного центра Большой универмаг из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, проверка компетентных органов показала, что здание на ул. Советской, 4 эксплуатируется с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, выявлены факты несоблюдения должностными лицами ООО «Большой универмаг» требований к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений. Подробности здесь.

Суд приостановил деятельность универмага до устранения нарушений. Судебные приставы оперативно отправились на место, чтобы опечатать здание.

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, процедура прошла, в основном, тихо. Правда, некоторых корреспондентов не сразу пропустили в здание.

Судебные приставы разъяснили продавцам торговых точек их права, и те покинули рабочие места.