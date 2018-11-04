Судебные приставы назвали причины закрытия тульского ТУЦ «Сарафан»

Тульские приставы прокомментировали ситуацию с закрытием торгового центра «Сарафан». Напомним, вчера, 3 ноября, ТУЦ возобновил работу, а сегодня его вновь закрыли.

- В отношении ТУЦ «Сарафан» не окончено исполнительное производство в связи с тем, что не проведена окончательная проверка. В УФССП есть лабораторное заключение, что у ТУЦ «Сарафан» устранены нарушения, которые были выявлены в ходе проверки.

Данное заключение требует подтверждения от специалистов МЧС, поэтому на 6 ноября назначена проверка.

Судебные приставы совместно с сотрудниками МЧС придут в торговый центр для подтверждения или опровержения данных, представленных в лабораторном заключении. Таким образом, ТЦ возобновил свою деятельность, не имея на то законных оснований, — сообщила Myslo помощник главного судебного пристава Тульской области Полина Овсянникова.