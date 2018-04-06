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В Туле суд запретил работу фотоателье в ТЦ «Континент»

В Туле суд запретил работу фотоателье в ТЦ «Континент»

По иску прокуратуры суд закрыл «Фотоателье» в ТЦ «Континент» на ул. Вильямса до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

29 марта 2018 г. в рамках проводимых проверок соблюдения законодательства о пожарной безопасности прокуратура и МЧС провели проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ТЦ «Континент» (Пролетарский округ).

В ходе проверки установлено: собственники помещений ТЦ «Континент» осуществляют эксплуатацию вышеуказанного объекта с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности.

На путях эвакуации расположен прилавок для торговли фототоварами, расположен товар, упакованный в коробки. Под лестничным маршем в помещении «Фотоателье» находится складское помещение с хранящимися в нем горючими материалами.

В складском помещении под лестницей отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Помещение теплового узла на цокольном этаже используется для складирования горючих материалов, помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. В складском помещении под лестничным маршем допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В ходе проверки установлено, что отделка стен лестничного марша «Фотоателье» выполнена из горючего материала (пластиковые панели).

Это грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.

Дальнейшее осуществление эксплуатации вышеуказанного объекта в ТЦ «Континент» представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Прокуратура Пролетарского района направила в суд исковое заявление о запрете деятельности «Фотоателье» до момента выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Сегодня, 6 апреля, исковые требования прокуратуры судом полностью удовлетворены.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:22 +3
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