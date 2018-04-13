Руководители богородицкого ТЦ «Западный» проигнорировали решение суда

Напомним, в рамках масштабной проверки торговых центров региона на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности, были выявлены многочисленные нарушения в богородицком ТЦ «Западный».

Во вторник, 10 апреля суд вынес решение о закрытии торгового центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию и устранения нарушений пожарной безопасности. Решение суда было вынесено с формулировкой «подлежит немедленному исполнению», а по факту нарушений было возбуждено уголовное дело.

Однако руководители ТЦ «Западный» проигнорировали эти требования и не приняли мер к добровольному закрытию объекта. В пятницу, 13 апреля, сотрудники регионального Управления ФССП исполнили решение суда принудительно, опечатав все двери, ведущие в здание и запретив его эксплуатацию.

О том, на каких ещё объектах были выявлены серьёзные нарушения, можно прочитать здесь.