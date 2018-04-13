новости
новости
Регистрация
Руководители богородицкого ТЦ «Западный» проигнорировали решение суда

Руководители богородицкого ТЦ «Западный» проигнорировали решение суда

В пятницу, 13 апреля, судебные приставы принудительно закрыли и опечатали объект.

Напомним, в рамках масштабной проверки торговых центров региона на предмет соблюдения норм противопожарной безопасности, были выявлены многочисленные нарушения в богородицком ТЦ «Западный».

Во вторник, 10 апреля суд вынес решение о закрытии торгового центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию и устранения нарушений пожарной безопасности. Решение суда было вынесено с формулировкой «подлежит немедленному исполнению», а по факту нарушений было возбуждено уголовное дело.

Однако руководители ТЦ «Западный» проигнорировали эти требования и не приняли мер к добровольному закрытию объекта. В пятницу, 13 апреля, сотрудники регионального Управления ФССП исполнили решение суда принудительно, опечатав все двери, ведущие в здание и запретив его эксплуатацию.

О том, на каких ещё объектах были выявлены серьёзные нарушения, можно прочитать здесь.

 

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
Какие ТРЦ Тулы и области закрыты за нарушение правил пожарной безопасности
Жизнь Тулы и области
Какие ТРЦ Тулы и области закрыты за нарушение правил пожарной безопасности
сегодня, в 19:36, 7 4479 3
В Плавске могут закрыть кинотеатр за нарушение требований пожарной безопасности
Жизнь Тулы и области
В Плавске могут закрыть кинотеатр за нарушение требований пожарной безопасности
сегодня, в 10:14, 22 495 2
Тульские владельцы ТРЦ смогут получить льготный кредит на модернизацию систем пожарной безопасности
Жизнь Тулы и области
Тульские владельцы ТРЦ смогут получить льготный кредит на модернизацию систем пожарной безопасности
вчера, в 16:50, 138 1375 -9
Центральный суд города Тулы запретил деятельность ТЦ «Верона»
Жизнь Тулы и области
Центральный суд города Тулы запретил деятельность ТЦ «Верона»
вчера, в 13:19, 27 2707 5
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
проверка прокуратурыпроверка пожарной безопасностиПроверка ТЦУФССП России по Тульской областиисполнение решения суда
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле на выходные: переменная облачность, до +14 и без осадков
Погода в Туле на выходные: переменная облачность, до +14 и без осадков
У Тульской области может появиться китайский побратим
У Тульской области может появиться китайский побратим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.