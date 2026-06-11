В пятницу, 12 июня, на площади Ленина, Казанской набережной и в Тульском кремле пройдут праздничные мероприятия. Они начнутся в 12.00.

В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», во время массовых мероприятий продажа спиртного в радиусе километра от места их проведения не допускается.

Ограничения вступают в силу за три часа до начала мероприятий и заканчиваются спустя три часа после их завершения. Таким образом, продажа алкоголя в центре оружейной столицы будет ограничена на протяжении всего дня.