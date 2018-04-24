В Туле начинается масштабный ремонт дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Минтранс РФ на ремонт дорог выделит городу более 350 млн рублей.

До конца этой недели в областной столице начнется масштабный ремонт дорог. Подрядчик приступит к демонтажу старого покрытия на улицах Скуратовской и Мосина.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 000 кв. м. и стоимостью более 350 млн руб.

В этом году дорожное полотно заменят по адресам:

ул. Скуратовская;

ул. Вильямса;

ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту);

ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства);

ул. Пушкина (пос. Косая Гора);

ул. Ложевая;

ул. Марата;

ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева);

ул. М. Горького (пос. Косая Гора);

ул. Демешковская (пос. Косая Гора);

ул. Чмутова;

ул. Ликбеза;

ул. Тимирязева;

Павшинский мост;

ул. Тимирязева.

Также будут отремонтированы ограждения по ул. Скуратовской.