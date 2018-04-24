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В Туле начинается масштабный ремонт дорог
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начинается масштабный ремонт дорог

Минтранс РФ на ремонт дорог выделит городу более 350 млн рублей.

До конца этой недели в областной столице начнется масштабный ремонт дорог. Подрядчик приступит к демонтажу старого покрытия на улицах Скуратовской и Мосина.

В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 000 кв. м. и стоимостью более 350 млн руб.

В этом году дорожное полотно заменят по адресам:

  • ул. Скуратовская;
  • ул. Вильямса;
  • ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту);
  • ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства);
  • ул. Пушкина (пос. Косая Гора);
  • ул. Ложевая;
  • ул. Марата;
  • ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева);
  • ул. М. Горького (пос. Косая Гора);
  • ул. Демешковская (пос. Косая Гора);
  • ул. Чмутова;
  • ул. Ликбеза;
  • ул. Тимирязева;
  • Павшинский мост;
  • ул. Тимирязева.

Также будут отремонтированы ограждения по ул. Скуратовской.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:50 0
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