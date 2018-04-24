Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле начинается масштабный ремонт дорог
Минтранс РФ на ремонт дорог выделит городу более 350 млн рублей.
До конца этой недели в областной столице начнется масштабный ремонт дорог. Подрядчик приступит к демонтажу старого покрытия на улицах Скуратовской и Мосина.
В рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтируют 14 объектов общей площадью 317 000 кв. м. и стоимостью более 350 млн руб.
В этом году дорожное полотно заменят по адресам:
- ул. Скуратовская;
- ул. Вильямса;
- ул. Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому мосту);
- ул. Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства);
- ул. Пушкина (пос. Косая Гора);
- ул. Ложевая;
- ул. Марата;
- ул. Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева);
- ул. М. Горького (пос. Косая Гора);
- ул. Демешковская (пос. Косая Гора);
- ул. Чмутова;
- ул. Ликбеза;
- ул. Тимирязева;
- Павшинский мост;
- ул. Тимирязева.
Также будут отремонтированы ограждения по ул. Скуратовской.
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