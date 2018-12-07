Запрет на работу тульского торгового центра «Сарафан» снят

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, исполнительное производство в отношении ТУЦ «Сарафан» окончено.

Один из крупнейших торговых центров города был закрыт по решению суда 15 октября. Как стало известно Myslo, центр откроют.

Исполнительный директор ТУЦ «Сарафан» Василий Стенин:

Василий Стенин — На сегодняшний день все выявленные нарушения пожарной безопасности устранены. С завтрашнего дня [8 декабря] ТУЦ «Сарафан» начнет работу в обычном режиме.

Напомним, 15 октября в суде Привокзального района Тулы прошло итоговое заседание по иску прокуратуры в отношении собственников ТУЦ «Сарафан».

Проведенная в марте этого года проверка правил пожарной безопасности выявила ряд нарушений. По версии контролирующих органов, собственники здания не устранили выявленные нарушения. Суд постановил деятельность ТУЦ приостановить.

В тот же день судебные приставы опечатали двери торгово-увлекательного центра. 3 ноября «Сарафан» возобновил свою работу, а днем позже, 4 ноября, приставы опечатали здание вновь.

Напомним, приставы утверждали, что администрация ТУЦ не выполнила предписания суда. Администрация центра, в свою очередь, говорила, что все нарушения устранены, а торговый центр не открывают «из-за расхождения в формулировок».