Директора закрытого детского садика «Тулячок» отстранили от должности

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В администрации Тулы прокомментировали закрытие детского сада «Тулячок»:

– Приостановление деятельности связано с необходимостью выполнения ряда ремонтных работ в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности. Данные нарушения явились следствием неисполнения должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. Директор МБОУ отстранен от должности.

В настоящее время проводится работа по предоставлению воспитанникам свободных мест в близлежащих образовательных организациях. Предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений.

Работы будут проведены в срок до 25 апреля 2018 года.

Параллельно проводится мониторинг состояния систем противопожарной безопасности во всех образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования.