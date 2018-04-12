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Директора закрытого детского садика «Тулячок» отстранили от должности
Фото 4vsar.ru

Директора закрытого детского садика «Тулячок» отстранили от должности

Суд приостановил деятельность дошкольного учреждения за грубые нарушения правил пожарной безопасности.

В администрации Тулы прокомментировали закрытие детского сада «Тулячок»:

– Приостановление деятельности связано с необходимостью выполнения ряда ремонтных работ в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности. Данные нарушения явились следствием неисполнения должностных обязанностей руководителя образовательного учреждения. Директор МБОУ отстранен от должности.

В настоящее время проводится работа по предоставлению воспитанникам свободных мест в близлежащих образовательных организациях. Предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений.

Работы будут проведены в срок до 25 апреля 2018 года.

Параллельно проводится мониторинг состояния систем противопожарной безопасности во всех образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:08 +1
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