Суд закрыл в ТРЦ «РИО» кинотеатр «Синема Стар» и магазины в цокольном этаже

Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока не будет устранен целый ряд нарушений пожарной безопасности в торговом центре.

Пролетарский районный суд Тулы по итогу рассмотрения иска районного прокурора к ООО «Торг Инвест» вынес решение о запрете эксплуатации помещений кинотеатра и цокольного этажа в ТРЦ «РИО».

Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока владельца и арендаторы не приведут в порядок эвакуационные выходы, не уберут горючие материалы из подсобок магазинов, не имеющих окон.

В целом все помещения в подвале ТЦ должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

Также владельцы торгового центра должны привести в исправное состояние освещение помещения кинотеатра ООО «Синема Стар», в том числе и аварийное.

В решении суда говорится, что постановление подлежит немедленному исполнению.