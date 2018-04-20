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Суд закрыл в ТРЦ «РИО» кинотеатр «Синема Стар» и магазины в цокольном этаже

Суд закрыл в ТРЦ «РИО» кинотеатр «Синема Стар» и магазины в цокольном этаже

Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока не будет устранен целый ряд нарушений пожарной безопасности в торговом центре.

Пролетарский районный суд Тулы по итогу рассмотрения иска районного прокурора к ООО «Торг Инвест» вынес решение о запрете эксплуатации помещений кинотеатра и цокольного этажа в ТРЦ «РИО».
 
Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока владельца и арендаторы не приведут в порядок эвакуационные выходы, не уберут горючие материалы из подсобок магазинов, не имеющих окон.
 
В целом все помещения в подвале ТЦ должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности. 
 
Также владельцы торгового центра должны привести в исправное состояние освещение помещения кинотеатра ООО «Синема Стар», в том числе и аварийное.
 
В решении суда говорится, что постановление подлежит немедленному исполнению.                 
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