Суд закрыл в ТРЦ «РИО» кинотеатр «Синема Стар» и магазины в цокольном этаже
Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока не будет устранен целый ряд нарушений пожарной безопасности в торговом центре.
Пролетарский районный суд Тулы по итогу рассмотрения иска районного прокурора к ООО «Торг Инвест» вынес решение о запрете эксплуатации помещений кинотеатра и цокольного этажа в ТРЦ «РИО».
Запрет на эксплуатацию указанных помещений будет действовать до тех пор, пока владельца и арендаторы не приведут в порядок эвакуационные выходы, не уберут горючие материалы из подсобок магазинов, не имеющих окон.
В целом все помещения в подвале ТЦ должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности.
Также владельцы торгового центра должны привести в исправное состояние освещение помещения кинотеатра ООО «Синема Стар», в том числе и аварийное.
В решении суда говорится, что постановление подлежит немедленному исполнению.
сегодня, в 18:00, 6 274 1
сегодня, в 10:06, 9 839 2
16 апреля, в 17:39, 48 8215 4
16 апреля, в 15:39, 11 1643 2
Другие статьи по темам
Место