Директор тульского ТУЦ «Сарафан»: «Нас не открывают из-за формулировок в решении суда»

Фото автора.

Один из крупнейших торговых центров города был закрыт по решению суда за ряд нарушений правил пожарной безопасности.

Уже месяц торгово-увлекательный центр «Сарафан» закрыт по решению суда за нарушения правил пожарной безопасности. Приставы утверждают, что администрация ТУЦ не выполнила предписания суда, а администрация, в свою очередь, говорит, что все нарушения устранены, обосновывая экспертным заключением испытательно-пожарной лабораторией.

Исполнительный директор ТУЦ «Сарафан» Василий Стенин рассказал Myslo подробности этой запутанной истории:

Василий Стенин – Первый корпус торгово-увлекательного центра был построен в 2002 году, второй — в 2006 году. Проект любого торгового центра всегда готовится при участии сотрудников испытательно-пожарной лаборатории — просчитываются риски, согласовывается материал для строительства, планировка, количество выходов, ширина коридоров и т. д. Ввод в эксплуатацию здания возможен только при наличии разрешения экспертов испытательно-пожарной лаборатории, проводящих обязательную проверку.

– Конечно, с течением времени законодательство меняется и нормы и правила пожарной безопасности за последние 15 лет ужесточились, — продолжает Василий Стенин. — Но перестраивать здание невозможно, поэтому с каждым изменением законодательства мы совершенствуем нашу противопожарную систему. Также раз в три года сертифицированная компания просчитывает для нас пожарные риски. Работает это так: эксперты с помощью специальной программы моделируют различные сценарии возникновения пожара и на основе этого дают заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности при размещении человека в наиболее отдаленной от выхода точке. Причем эта документация не является необязательным пунктом.



Мы в первую очередь заботимся о безопасности наших покупателей и арендаторов, поэтому неукоснительно следуем всем рекомендациям специалистов.



Соответственно, все плановые проверки на соблюдение правил пожарной безопасности мы всегда исправно проходили на протяжении 16 лет. Раз в месяц в нашем торгово-увлекательном центре проходят учения, а систему пожарной безопасности обслуживает лицензированная компания.

В марте в торгово-увлекательном центре «Сарафан» сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку соблюдения правил пожарной безопасности. По результатам проверки на основе составленного акта сотрудников МЧС администрации ТУЦ было внесено предписание об устранении выявленных нарушений.

– Акт, составленный сотрудниками МЧС, нам не предъявляли. После проверки сотрудники прокуратуры вручили предписание (практически перед последним заседанием суда), в котором значились 24 пункта. С частью из них изначально мы не были согласны. Например, нам было предписано установить отдельную систему и дополнительное оборудование, не предусмотренные проектом. Согласно документации по расчету пожарных рисков и ФЗ № 123 такой необходимости нет — современная система пожарной безопасности реагирует на малейшие изменения, сигнал о происшествии сразу поступает на пульт дежурных.

Все остальные замечания и нарушения мы тут же устранили, о чем надлежащим образом уведомили заинтересованные службы. Вместо жалюзи в разных частях торгово-увлекательного центра установили огнеупорные двери и т. д. Вынесенный штраф мы оплатили, — рассказал Василий Стенин.

В июле прошла повторная проверка здания сотрудниками прокуратуры и МЧС. Представители компании, обслуживающей «Сарафан», утверждали, что благодаря новой усовершенствованной системе пожарной безопасности все нормативы полностью соблюдены, это подтверждалось имеющимися расчетами. Но с этими доводами сотрудники МЧС не согласились, и дело передали в суд.

— В качестве доказательства мы предоставили всю документацию по расчету пожарной безопасности. Документы были действительны до 8 октября 2018 года, на момент первого заседания уже был заказан очередной проект по расчету пожарных рисков. Решение суд вынес 15 октября, фактически на тот момент старый проект уже был недействителен, а новый еще не был готов. В итоге суд эту документацию в качестве доказательства не принял. Одно из заседаний суда, 6 сентября, было выездным: во втором корпусе ТУЦ провели учебную тревогу. Все посетители и арендаторы покинули здание за положенное время. В решении суда этот факт почему-то отражения не нашел.

После вынесения решения суда мы обновили все расчеты пожарных рисков и обратились в испытательно-пожарную лабораторию за разъяснением, каким образом нам необходимо устранить выявленные недостатки. Спустя 11 дней эксперты установили, что все выявленные недостатки устранены. 2 ноября мы получили новые документы по расчетам пожарных рисков и заключение испытательно-пожарной лаборатории об устранении всех замечаний.

В тот же день все документы мы доставили судебным приставам.

Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области, дала нам устное разрешение на открытие ТУЦ, а повторная проверка с участием экспертов была назначена ею на 6 ноября. Получив разрешение, мы возобновили свою деятельность, но 4 ноября «Сарафан» был вновь опечатан. Выяснилось, что мы с приставами неправильно друг друга поняли. 6 ноября прошла проверка, на ней присутствовали судебные приставы, эксперты испытательно-пожарной лаборатории ТОО ООО ВДПО и сотрудник районного отделения МЧС.

Между сотрудником районного отделения МЧС и экспертами испытательно-пожарной лаборатории возник спор, свидетелями которого были все арендаторы, присутствующие на проверке.

Возникли разночтения в формулировках. В постановлении суда значилось «дополнительно оборудовать помещения одного из корпусов автоматическими установками пожаротушения», но согласно расчету пожарных рисков, в них нет необходимости, т.к. установлены системы пожарной сигнализации и дымоудаления.

Это и отражено в заключении испытательно-пожарной лаборатории, которая проверила фактическое устранение недостатков, включая расчет рисков. Соответственно, предъявить систему, установка которой не нужна в соответствии с правилами и нормами пожарной безопасности, мы не можем. По исполнительным документам по мнению сотрудника районного отделения МЧС это означает, что нарушение не устранено. В исполнительных документах суда формулировки юридические, а в заключении испытательно-пожарной лаборатории — инженерно-технические. Чтобы поменять формулировки, нам необходимо обратиться с ходатайством в суд, что мы сразу после проверки и сделали, — сказал Василий Сенин.

Дальнейшую судьбу одного из крупнейших тульских торговых центров теперь решит суд. Заседание назначено на 19 ноября.

15 октября в суде Привокзального района Тулы прошло итоговое заседание по иску прокуратуры в отношении собственников ТУЦ «Сарафан».

Проведенная в марте этого года проверка правил пожарной безопасности выявила ряд нарушений. По версии контролирующих органов, собственники здания до сих пор не устранили выявленные нарушения. Суд постановил деятельность ТУЦ приостановить, решение подлежало немедленному исполнению. В тот же день судебные приставы опечатали двери торгово-увлекательного центра. 3 ноября «Сарафан» возобновил свою работу, а днем позже, 4 ноября, приставы опечатали здание вновь. На сегодняшний день торгово-увлекательный центр закрыт.