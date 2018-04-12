Центральный суд города Тулы запретил деятельность ТЦ «Верона»

Судом постановлено обязать предпринимателя Андреева А.Е. запретить деятельность торгового центра «Верона» (Тула, ул. Металлургов, 44-б) до момента выполнения следующих мероприятий:

Обеспечить получение протокола испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Обеспечить прохождение руководителем организации обучения по программе пожарно-технического минимума.

Обеспечить наличие журнала учета первичных средств пожаротушения.

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.

Устранить складирование горючих материалов в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении под лестничным маршем в левом крыле цокольного этажа, а также строительного мусора на лестничном марше в левом крыле, ведущем с 3-го этажа.

Произвести ремонт электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении.

Устранить размещение стеллажа с товаром возле двери запасного эвакуационного выхода в помещении №2 цокольного этажа.

Обеспечить разделение помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение №3 в цокольном этаже от общего коридора, помещение электрощитовой в цокольном этаже от общего коридора и водомерного узла) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

Оборудовать двери запасного эвакуационного выхода на первом этаже в правом и левом крыле табло «выход» и знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации.

Демонтировать киоск приема коммунальных платежей под лестничным маршем первого этажа.

Устранить размещение товара на пути эвакуации, ведущем к запасному эвакуационному выходу из магазина «Куриный дом», а также выходам правого и левого крыла из магазина «Гуд Прайс», расположенном на 2-м этаже.

Обеспечить возможность открытия подъемно-опускной двери на центральной лестнице между первым и вторым этажом вручную изнутри.

Демонтировать отделку стен центрального лестничного марша из горючего материала (пластиковые панели).

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке. (По информации Центрального районного суда г. Тулы)