Из-за нарушения требований пожарной безопасности в Туле временно закрыли ресторан «Царь»

Всего в заведении выявлено более 20 нарушений.

После обращений туляков прокуратура Центрального района проверила, как в ресторанном комплексе «Царь» соблюдаются правила пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в заведении:

неисправна автоматическая пожарная сигнализация;

в подразделение пожарной охраны не представляется информация о количестве людей, находящихся на объекте;

гостиница не оборудована средствами индивидуальной защиты, а персонал не проинструктирован о действиях на случай пожара;

допущено размещение хозпостроек и деревянных беседок на расстоянии менее 15 метров от основного строения.

Всего выявлено более 20 нарушений требований пожарной безопасности.

– Принимая во внимание, что ресторанный комплекс «Царь» располагается вблизи многоквартирных домов, граничит с городским парком «Рогожинский» и является местом массового пребывания граждан, прокурором Центрального района в суд направлено исковое заявление о прекращении осуществления деятельности комплекса до устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности и выполнения ряда конкретных мероприятий, – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Решением Центрального районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения взято на контроль ведомством.