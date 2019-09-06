новости
новости
Регистрация
Из-за нарушения требований пожарной безопасности в Туле временно закрыли ресторан «Царь»

Из-за нарушения требований пожарной безопасности в Туле временно закрыли ресторан «Царь»

Всего в заведении выявлено более 20 нарушений.

После обращений туляков прокуратура Центрального района проверила, как в ресторанном комплексе «Царь» соблюдаются правила пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в заведении:

  • неисправна автоматическая пожарная сигнализация;
  • в подразделение пожарной охраны не представляется информация о количестве людей, находящихся на объекте;
  • гостиница не оборудована средствами индивидуальной защиты, а персонал не проинструктирован о действиях на случай пожара;
  • допущено размещение хозпостроек и деревянных беседок на расстоянии менее 15 метров от основного строения.

Всего выявлено более 20 нарушений требований пожарной безопасности.

– Принимая во внимание, что ресторанный комплекс «Царь» располагается вблизи многоквартирных домов, граничит с городским парком «Рогожинский» и является местом массового пребывания граждан, прокурором Центрального района в суд направлено исковое заявление о прекращении осуществления деятельности комплекса до устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности и выполнения ряда конкретных мероприятий, – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Решением Центрального районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения взято на контроль ведомством.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
Запрет на работу тульского торгового центра «Сарафан» снят
Жизнь Тулы и области
Запрет на работу тульского торгового центра «Сарафан» снят
7 декабря 2018, в 13:27, 62 6899 12
Директор тульского ТУЦ «Сарафан»: «Нас не открывают из-за формулировок в решении суда»
Жизнь Тулы и области
Директор тульского ТУЦ «Сарафан»: «Нас не открывают из-за формулировок в решении суда»
13 ноября 2018, в 15:27, 145 9821 -3
Судебные приставы назвали причины закрытия тульского ТУЦ «Сарафан»
Жизнь Тулы и области
Судебные приставы назвали причины закрытия тульского ТУЦ «Сарафан»
4 ноября 2018, в 20:51, 73 11737 5
В Туле снова закрыли ТУЦ «Сарафан»
Жизнь Тулы и области
В Туле снова закрыли ТУЦ «Сарафан»
4 ноября 2018, в 18:40, 58 7324 4
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:29 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прокуратура Тульской областитребования пожарной безопасности

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города
Как будет ходить тульский общественный транспорт в День города
Туляков приглашают на открытие фотовыставки
Туляков приглашают на открытие фотовыставки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.