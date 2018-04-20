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Кинотеатр в «Гостином дворе» открыли после устранения нарушений
Фото из архива MySlo

Кинотеатр в «Гостином дворе» открыли после устранения нарушений

Судебные требования выполнены в полном объёме, исполнительное производство окончено.

Вместо закрытого за нарушение норм противопожарной безопасности кинотеатра в ТРЦ «РИО», тульские киноманы снова могут посетить «Киносити» в «Гостином дворе».

Сегодня стало известно, что все предписания по устранению нарушений владельцами здания полностью выполнены, исполнительное производство прекращено. Ожидается, что для посетителей кинотеатр в «Гостинке» откроется в самое ближайшее время.

Напомним, «Киносити» был закрыт ровно две недели назад – после вынесения судебного решения приставы даже не стали дожидаться окончания рабочей смены. Администрации кинотеатра пришлось вернуть зрителям деньги за неиспользованные билеты.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:20 +2
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Место
ТулаГостиный Двор

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