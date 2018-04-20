Кинотеатр в «Гостином дворе» открыли после устранения нарушений

Фото из архива MySlo

Вместо закрытого за нарушение норм противопожарной безопасности кинотеатра в ТРЦ «РИО», тульские киноманы снова могут посетить «Киносити» в «Гостином дворе».

Сегодня стало известно, что все предписания по устранению нарушений владельцами здания полностью выполнены, исполнительное производство прекращено. Ожидается, что для посетителей кинотеатр в «Гостинке» откроется в самое ближайшее время.

Напомним, «Киносити» был закрыт ровно две недели назад – после вынесения судебного решения приставы даже не стали дожидаться окончания рабочей смены. Администрации кинотеатра пришлось вернуть зрителям деньги за неиспользованные билеты.