Чем запомнился Туле 2017 год

Фото из архива Myslo.

Набережная и улица Металлистов: перезагрузка

В июле губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил о старте работ по созданию тульской набережной. Для этого Тульский оружейный завод уступил городу удивительную территорию размером 13 гектаров. Она идет вдоль старого русла реки Упы, прилегает к кремлю и историческому кварталу. Раньше это место было закрыто для горожан, но уже в ближайшее время оно станет едва ли не главным местом отдыха в городе.

Проект «Тульская набережная» состоит из нескольких частей: сама Казанская набережная (это ее официальное историческое название), улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь и сквер Мосина.

К работе привлекли известного московского архитектора Олега Шапиро.

Чтобы вдохнуть жизнь в исторический квартал Тулы, в городе уже начали преобразовывать транспортную структуру и сделали пешеходной улицу Металлистов. Сейчас улица находится в плачевном состоянии, но ее уже начали приводить в порядок: жителей ветхих построек расселяют, старые здания демонтируют, в остальных переустраивают системы жизнеобеспечения.

В будущем улицу Металлистов заполнят торговые и культурные объекты. Предполагается, что сама набережная будет двухуровневая — променад вдоль воды и верхний променад, на котором расположится сквер тульского пряника.

Вниз к воде будут вести ступеньки, которые могут стать амфитеатром под открытым небом. Кроме того, на набережной появится игровая площадка для детей и скейт-парк.

Тульские предприниматели уже предлагают идеи проектов, которые они хотят реализовать на тульской набережной.

Там может появиться сувенирная лавка и туристический инфоцентр. А один из предпринимателей даже предлагает возродить на набережной конку — железно-конную дорогу с маршрутом от музея самоваров по кремлевской набережной.

Ну и конечно, бизнесмены планируют наполнить набережную заведениями общепита. Так, предполагается, что там будут готовить французские блины, филипповские калачи, пончики и даже печатать объемные шоколадные фигуры на 3D-принтере.

Кстати, преобразить собираются и саму Упу. Её русло расчистят и экологически санируют. В результате река расширится до 10 метров, ее глубина увеличится от 0,7 до 1,5 метров.

Беспрецедентные пробки в Туле

Пробок в Туле в 2017 году было действительно много. Чаще всего затор образовывался на улице Советской и проспекте Ленина.

Объяснений этому туляки находят много. Одни считают, что ситуация обострилась после того, как улица Металлистов стала пешеходной. Но власти это отрицают.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин на брифинге, посвященном реконструкции, сказал:

Алексей Крыгин - Мы считаем, что та схема, которая была выработана, — оптимальная. Сказать, что какой-то коллапс или остановка движения произошла, это будет совершенно неправильно. Это спекуляция, я считаю.

Кроме того, на дорожную обстановку в центре города влияют и многочисленные перекрытия движения на время массовых мероприятий. Например, один из последних коллапсов спровоцировал забег Дедов Морозов по проспекту Ленина 19 декабря.

Однако чиновникам эта точка зрения тоже чужда. Они считают, что причина заторов — несоблюдение водителями ПДД.

Сейчас для решения проблемы пробок в городе создана рабочая группа. Однако пока глобально избавиться от заторов на дорогах не удается: не хватает финансирования.

Тульский экзотариум обрел новое здание

Учреждение расположится на территории Белоусовского парка в бывшем здании центра «Патриот». На организацию постоянной экспозиции власти потратят 58 млн 900 тысяч рублей.

Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство условно поделят на зоны по местам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка. На втором этаже добавятся еще зоны «ночной мир» и «пустыни и полупустыни». Сейчас ремонт в здании уже завершен, однако на переезд обитателей еще требуется время.

Читатели «Слободы» посадили третью Аллею Доброты

13 мая в Туле возле детской площадки на улице Баженова, рядом с Щегловским монастырем, появилась Аллея Доброты из 35 ёлочек. Зеленую акцию в очередной раз провел коллектив газеты «Слобода» и портала Myslo. По традиции, к нам присоединились наши дорогие читатели.

Погода и настроение были отличными, а компания получилась веселая, дружная и работящая. Подобную акцию мы устраиваем в третий раз, и надеемся, продолжим и в следующем году.

Второй «Школодром» состоялся!





2 сентября в Центральном парке им. П. П. Белоусова уже второй раз тульские семьи сразились на «Школодроме». За главный приз — ноутбук — боролись 34 команды. По традиции, им предстояло пройти серьезные испытания — девять школьных уроков со строгими учителями, сложные задания и расчетливые конкуренты.

А круглых отличников ждала самая ответственная проверка «Школодрома» — ЕГЭ. Главный приз достался команде «Оптимисты». Было ярко, круто, зажигательно, интересно!

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле побил всероссийский рекорд

Фестиваль уличных театров проходит в Туле ежегодно, но каждый раз не перестает удивлять жителей и гостей города. Многие по праву называют его главным событием лета.

В этом году в нем приняли участие 56 коллективов, они устраивали шоу на главных улицах и площадях города. Спектакли уличных театров в общей сложности шли 128 часов, их зрителями за шесть дней стали 120 тысяч человек. Такого в России еще не было!

Дебют года — Сборная Тульской области в Премьер-лиге КВН!

Тульская область впервые показала себя в телевизионной лиге КВН. Сборная Тульской области долго шла к этому достижению. Команда существует три года, в нее вошли ведущие участники команд тульских вузов.

За плечами ребят чемпионство в региональной лиге «Арсенал» (Тула), Центральной юго-западной лиге (Курск), Первой лиге (Тольятти). Но в Премьер-лигу ребятам удалось попасть впервые. Команда дошла до ¼ финала.

Разочарование года

В январе 2017 года произошло сразу две аварии на водоводе в поселке Молодежный. Люди в нескольких районах Тулы остались без воды на несколько дней.

Возрождение года

В Туле на базе завода «Октава» открылся творческий индустриальный кластер. Сейчас там уже работает каток, а в скором времени появятся зимний сад, музей и образовательные площадки.

Доброта года

«Слобода» и Myslo подписали договор пожертвования с руководством Центрального парка об опеке над ушастой совой. Издания будут перечислять средства на содержание птицы. Читатели помогли нам выбрать имя для совы. Теперь ее зовут Шуша.

Открытие года

11 декабря в Туле на территории микрорайона Петровский квартал открылся современный 2-этажный детский сад. Здание оснащено бассейном, музыкальным, спортивным и хореографическим залами, медицинским и процедурным кабинетами.