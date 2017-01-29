Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежном снова поврежден водовод
Специалисты «Тулагорводоканала» будут вести работы в круглосуточном режиме.
Напомним, сегодня, 29 января, жители Пролетарского округа остались без водоснабжения. Myslo стало известно, что коммунальная авария снова произошла в поселке Молодежном.
В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.
На месте происшествия работают специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.
В настоящее время подача воды производится с пониженным давлением, на верхних этажах возможно отсутствие воды.
Кроме того, на место происшествия отправилась оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.