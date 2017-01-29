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Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежном снова поврежден водовод

Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежном снова поврежден водовод

Специалисты «Тулагорводоканала» будут вести работы в круглосуточном режиме.

Напомним, сегодня, 29 января, жители Пролетарского округа остались без водоснабжения. Myslo стало известно, что коммунальная авария снова произошла в поселке Молодежном.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

На месте происшествия работают специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

В настоящее время подача воды производится с пониженным давлением, на верхних этажах возможно отсутствие воды. 

Кроме того, на место происшествия отправилась оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. 

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сюжет: Вторая за январь коммунальная авария в Пролетарском округе
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