Коммунальная авария в Туле: в поселке Молодежном снова поврежден водовод

Специалисты «Тулагорводоканала» будут вести работы в круглосуточном режиме.

Напомним, сегодня, 29 января, жители Пролетарского округа остались без водоснабжения. Myslo стало известно, что коммунальная авария снова произошла в поселке Молодежном.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что произошло повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

На месте происшествия работают специалисты ОАО «Тулагорводоканал». Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения.

В настоящее время подача воды производится с пониженным давлением, на верхних этажах возможно отсутствие воды.

Кроме того, на место происшествия отправилась оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.